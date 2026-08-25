Pollo agridulce chino con miel: la receta fácil y sabrosa para hacer en casa

El pollo agridulce chino es una preparación fácil de hacer en casa y con una salsa a base de ketchup, salsa de soja, vinagre y miel. Lleva además morrón, cebolla y ananá, que se incorporan al final junto con el pollo dorado.
Una preparación casera que combina pollo dorado, vegetales y una salsa agridulce hecha con miel, ketchup y salsa de soja.
Una preparación casera que combina pollo dorado, vegetales y una salsa agridulce hecha con miel, ketchup y salsa de soja.
El pollo agridulce chino es una preparación fácil de hacer en casa y con una salsa a base de ketchup, salsa de soja, vinagre y miel. Lleva además morrón, cebolla y ananá, que se incorporan al final junto con el pollo dorado.
Para la salsa agridulce
(La receta corresponde al canal de YouTube "Cocinar es un arte").
Preparar el pollo
Cortar la pechuga en cubos medianos y colocarla en un bol. Condimentar con sal y pimienta a gusto.
Agregar la maicena y mezclar hasta cubrir todos los trozos.
Incorporar el huevo
Batir el huevo en otro recipiente y agregarlo al pollo. Mezclar hasta integrar.
Freír el pollo
Calentar una sartén con aceite y freír los cubos por tandas para evitar que se peguen. Cocinar hasta que estén dorados por todos sus lados. Retirar y reservar.
Preparar la salsa
Colocar en una sartén a fuego bajo el ketchup, la salsa de soja, el vinagre, la miel y la maicena.
Mezclar rápidamente para evitar que se formen grumos. Una vez integrada, retirar y reservar.
Saltear el ananá
Calentar una sartén grande con un chorrito de aceite y agregar el ananá. Saltear hasta que quede ligeramente dorado.
Cocinar los vegetales
Agregar el morrón y la cebolla. Condimentar con el ajo en polvo y la sal.
Tapar y cocinar a fuego medio durante unos cinco minutos, hasta que los vegetales queden al dente.
Unir todos los ingredientes
Agregar el pollo y la salsa. Mezclar bien para integrar todo.
Terminar la preparación
Si queda seca, agregar los 80 ml de agua. Cocinar durante unos dos minutos, hasta que la salsa comience a burbujear.
Servir de inmediato.