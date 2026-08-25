Pollo agridulce chino con miel: la receta fácil y sabrosa para hacer en casa

Cortar la pechuga en cubos medianos y colocarla en un bol. Condimentar con sal y pimienta a gusto.

Agregar la maicena y mezclar hasta cubrir todos los trozos.

Incorporar el huevo

Batir el huevo en otro recipiente y agregarlo al pollo. Mezclar hasta integrar.

Freír el pollo

Calentar una sartén con aceite y freír los cubos por tandas para evitar que se peguen. Cocinar hasta que estén dorados por todos sus lados. Retirar y reservar.

Preparar la salsa

Colocar en una sartén a fuego bajo el ketchup, la salsa de soja, el vinagre, la miel y la maicena.

Mezclar rápidamente para evitar que se formen grumos. Una vez integrada, retirar y reservar.

Saltear el ananá

Calentar una sartén grande con un chorrito de aceite y agregar el ananá. Saltear hasta que quede ligeramente dorado.

Cocinar los vegetales

Agregar el morrón y la cebolla. Condimentar con el ajo en polvo y la sal.

Tapar y cocinar a fuego medio durante unos cinco minutos, hasta que los vegetales queden al dente.

Unir todos los ingredientes

Agregar el pollo y la salsa. Mezclar bien para integrar todo.

Terminar la preparación

Si queda seca, agregar los 80 ml de agua. Cocinar durante unos dos minutos, hasta que la salsa comience a burbujear.

Servir de inmediato.