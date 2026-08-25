Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

18 + 11 = 29

La expresión queda así: 21 × 5 + 21 + 13 - 29 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 5 = 105

La expresión queda así: 105 + 21 + 13 - 29 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

105 + 21 = 126 |

126 + 13 = 139 |

139 - 29 = 110 |

110 + 55 = (?)

Resultado final: 165

El error común aparece cuando se resuelve la cuenta de corrido, sin distinguir prioridades entre paréntesis y multiplicación. Este tipo de juego matemático es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental.