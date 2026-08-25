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Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 5 + 21 + 13 - (18 + 11) + 55.

Leé también Desafío Matemático: ¿podés resolverlo sin antes ver el resultado?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la cuenta paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta cuenta tiene su clave en una prioridad escondida

1) Paréntesis

Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.

18 + 11 = 29

La expresión queda así: 21 × 5 + 21 + 13 - 29 + 55

2) Multiplicación

Después se resuelve la multiplicación pendiente.

21 × 5 = 105

La expresión queda así: 105 + 21 + 13 - 29 + 55

3) Sumas y restas

Por último, se avanza de izquierda a derecha.

105 + 21 = 126 |

126 + 13 = 139 |

139 - 29 = 110 |

110 + 55 = (?)

Resultado final: 165

El error común aparece cuando se resuelve la cuenta de corrido, sin distinguir prioridades entre paréntesis y multiplicación. Este tipo de juego matemático es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental.

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