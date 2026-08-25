Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolver la cuenta?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 5 + 21 + 13 - (18 + 11) + 55.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 21 × 5 + 21 + 13 - (18 + 11) + 55.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se empieza por la operación encerrada entre paréntesis.
18 + 11 = 29
La expresión queda así: 21 × 5 + 21 + 13 - 29 + 55
Después se resuelve la multiplicación pendiente.
21 × 5 = 105
La expresión queda así: 105 + 21 + 13 - 29 + 55
Por último, se avanza de izquierda a derecha.
105 + 21 = 126 |
126 + 13 = 139 |
139 - 29 = 110 |
110 + 55 = (?)
El error común aparece cuando se resuelve la cuenta de corrido, sin distinguir prioridades entre paréntesis y multiplicación. Este tipo de juego matemático es una forma simple y entretenida de entrenar la concentración, revisar hábitos de cálculo y mantener activa la agilidad mental.