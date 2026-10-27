Limpiador casero con cáscaras de naranja y vinagre: cómo prepararlo para desengrasar electrodomésticos

Esta mezcla no busca reemplazar todos los productos de limpieza de la casa, pero sí puede servir como una solución cotidiana para tareas puntuales: limpiar salpicaduras, retirar marcas grasosas y devolver brillo a superficies que se ensucian con facilidad en la cocina.

Cómo preparar el limpiador casero paso a paso

Para hacer esta preparación se necesitan pocos elementos: cáscaras de dos o tres naranjas, vinagre blanco de alcohol, un frasco de vidrio limpio, un colador y un pulverizador. La clave está en respetar el tiempo de reposo, porque es lo que permite que el vinagre absorba los aceites de la cáscara.

Primero, colocá las cáscaras dentro del frasco. No hace falta un procedimiento complejo: alcanza con guardarlas después de consumir la fruta y acomodarlas en el recipiente. Luego, cubrilas por completo con vinagre blanco de alcohol. Es importante que el líquido tape bien los restos cítricos para que la maceración sea pareja.

Después, cerrá el frasco y dejalo en un lugar fresco y oscuro durante un período de entre 10 y 14 días. En ese tiempo, la mezcla va tomando aroma y concentrando las propiedades del cítrico. Una vez cumplido el reposo, colá el contenido para retirar las cáscaras y pasá el líquido a un envase con atomizador.

Antes de usarlo, conviene diluirlo en partes iguales con agua. Esa proporción permite obtener una solución más amable para el uso frecuente y fácil de aplicar con pulverizador. Así queda listo un limpiador casero pensado para repasar áreas donde la grasa tiende a formar una película visible.

Dónde usarlo en la cocina

Este preparado puede aplicarse sobre el exterior del microondas, la puerta del horno, la heladera o la campana extractora. Para usarlo, rociá una pequeña cantidad sobre la superficie, dejá actuar durante unos minutos y retiralo con un paño de microfibra limpio. Ese paso final ayuda a levantar la suciedad y a conseguir un acabado más brillante.

La mezcla de naranja y vinagre se destaca porque combina dos funciones útiles: por un lado, ayuda a desengrasar; por el otro, suaviza el olor penetrante del vinagre con una nota cítrica. Por eso es una opción simple para incorporar a la rutina de limpieza de la cocina, especialmente en zonas donde los electrodomésticos quedan expuestos a vapor, salpicaduras y restos de cocción.