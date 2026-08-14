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Llevaba solo cuatro días con su nueva familia y el terremoto cambió todo: el dramático rescate de Kate

El terremoto la dejó atrapada en un quinto piso: el dramático operativo para salvar a Kate. Enterate.

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Llevaba solo cuatro días con su nueva familia y el terremoto cambió todo: el dramático rescate de Kate

En medio de la devastación que dejó el terremoto en Colombia, una historia de supervivencia y esperanza logró conmover a todos. Kate, una perrita que llevaba apenas cuatro días con su nueva familia, quedó atrapada entre los escombros de un edificio gravemente afectado y logró ser rescatada con vida.

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El animal se encontraba en un departamento de un edificio de Pereira cuando el fuerte movimiento sísmico provocó importantes daños en la estructura. Una parte de las paredes del quinto piso quedó destruida y Kate terminó expuesta entre los restos de la construcción, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Durante horas permaneció atrapada y asustada, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona. Desde el lugar que había quedado prácticamente abierto hacia el exterior, la perrita podía ser vista entre los escombros, esperando que alguien pudiera llegar hasta ella.

Finalmente, después de un intenso operativo, bomberos y un veterinario lograron ingresar al edificio y rescatarla con vida. El momento del salvataje se convirtió en una de las escenas más emotivas en medio de la tragedia provocada por el terremoto.

La historia tuvo además otro final feliz. Luna, otra perrita que se encontraba atrapada en una planta superior, también pudo ser rescatada por los equipos que participaron del operativo.

El caso de Kate resulta todavía más conmovedor por el poco tiempo que llevaba junto a su nueva familia. Hacía apenas cuatro días que había comenzado una nueva vida cuando el terremoto la dejó atrapada entre los escombros.

Su rescate se transformó así en una pequeña historia de esperanza en medio de una tragedia de enormes dimensiones. Mientras Colombia intenta recuperarse de los daños provocados por el sismo y aún se buscan vidas entre los escombros.

En pocas palabras

  • Kate: Perra rescatada entre escombros de edificio tras terremoto en Pereira.
  • Operativo: Bomberos y veterinario lograron salvarla tras horas atrapada en el quinto piso.
  • Esperanza: El rescate brinda un mensaje de esperanza en medio de la tragedia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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