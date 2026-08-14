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Manuel Ibero se hizo un retoque estético tras salir de Gran Hermano y el resultado es sorprendente

Tras pasar por el consultorio de su esteticista de confianza, el ex Gran Hermano Manuel Ibero mostró en sus redes el procedimiento estético que eligió realizarse. Aquí, las imágenes.

14 ago 2026, 11:43
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Manuel Ibero se hizo un retoque estético tras salir de Gran Hermano y el resultado es sorprendente

A pocas semanas de haber dejado la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Manuel Ibero decidió pasar nuevamente por el consultorio de su médico de confianza para realizarse un retoque estético. Fiel a su costumbre de compartir distintos aspectos de su vida con sus seguidores, el exparticipante del reality registró parte del procedimiento y luego mostró cómo quedó.

El joven, que mantuvo una relación con la también exhermanita Zoe Bogach, publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se pudo observar el paso a paso de la intervención. Además, aprovechó la grabación para contar cuáles eran los cambios que buscaba conseguir en su rostro.

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“Hace unos días fui a verlo a Agus, mi doctor de total confianza”, comenzó explicando Manuel Ibero, mientras mostraba algunas imágenes previas al tratamiento. De esta manera, dejó en claro que recurrió nuevamente a un profesional con quien ya tiene un vínculo de confianza.

Más adelante, cuando ya se encontraba en la camilla del consultorio, el ex Gran Hermano protagonizó un divertido intercambio con su médico y remarcó la importancia que tenía para él realizarse el procedimiento. “Tenía que salir y verte a vos. Era lo primero en mi lista”, expresó Manu antes de avanzar con el retoque que tenía pensado hacerse.

Luego, el exparticipante detalló cuáles eran las zonas de su rostro que quería modificar y dejó una particular frase que llamó la atención por la familiaridad con la que habló del procedimiento.

“Yo quiero lo de siempre: la mandíbula y la nariz. Enderezar un poquito la nariz”, explicó Ibero, dando a entender que no se trataba de la primera oportunidad en la que recurría a este tipo de retoques estéticos.

En las imágenes que compartió con sus seguidores se puede observar al médico trabajando sobre las zonas que el joven había mencionado previamente. Finalmente, Manuel publicó fotografías del resultado y mostró una mandíbula que luce más marcada y una nariz que se ve más derecha.

La publicación rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores. Cabe recordar que Manuel Ibero fue uno de los participantes que logró destacarse durante su paso por la actual edición de Gran Hermano Generación Dorada, por lo que cada una de sus publicaciones suele despertar gran interés entre quienes siguieron su participación en el reality.

Entre los numerosos comentarios que recibió la publicación apareció uno muy especial. Se trata del mensaje de Lola Tomaszeuski, la influencer con quien Manuel comenzó un romance durante su estadía dentro de la casa y cuyo vínculo continuó después de que ambos abandonaran el programa.

“Hermoso”, escribió Lola junto a un emoji con los ojos de enamorada, dejando en evidencia que la relación entre ambos continúa viento en popa tras su salida del reality.

Qué vínculo tenía Manuel de Gran Hermano con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

A mediados de julio, Manuel, quien por entonces participaba de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), quedó en el centro de una serie de versiones en redes sociales que intentaban vincularlo con los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Frente a las especulaciones, su familia decidió aclarar qué relación tuvo realmente con ellos.

La explicación fue brindada por el hermano del participante durante una entrevista con Laura Ubfal en La Linterna, ciclo de Bondi Live. Allí negó que Manuel haya sido amigo de los condenados y aseguró que, lejos de existir una relación cercana, el joven también habría sido víctima de un episodio violento protagonizado por uno de ellos.

Uno de los condenados a Manuel le pegó una piña en la cabeza y en la rodilla”, afirmó. Según relató, el episodio tuvo lugar durante una fiesta de Navidad, poco después de que Manuel fuera operado por una lesión en los ligamentos cruzados que había sufrido mientras jugaba al fútbol. “Manuel, a esa fiesta, había salido con muletas. O sea, estaba literalmente recién operado”, detalló.

Además, sostuvo que la agresión fue tan fuerte que el actual participante de Gran Hermano llegó a perder el conocimiento.

La historia volvió a tomar relevancia luego de que Flor Cabrera mencionara que Manuel había contado dentro de la casa que tuvo “un altercado” con los asesinos de Báez Sosa. Ante esto, su hermano aportó detalles y buscó ponerle fin a las versiones que circulaban.

     

 

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