Manuel Ibero se hizo un retoque estético tras salir de Gran Hermano y el resultado es sorprendente

Luego, el exparticipante detalló cuáles eran las zonas de su rostro que quería modificar y dejó una particular frase que llamó la atención por la familiaridad con la que habló del procedimiento.

“Yo quiero lo de siempre: la mandíbula y la nariz. Enderezar un poquito la nariz”, explicó Ibero, dando a entender que no se trataba de la primera oportunidad en la que recurría a este tipo de retoques estéticos.

En las imágenes que compartió con sus seguidores se puede observar al médico trabajando sobre las zonas que el joven había mencionado previamente. Finalmente, Manuel publicó fotografías del resultado y mostró una mandíbula que luce más marcada y una nariz que se ve más derecha.

La publicación rápidamente generó repercusiones entre sus seguidores. Cabe recordar que Manuel Ibero fue uno de los participantes que logró destacarse durante su paso por la actual edición de Gran Hermano Generación Dorada, por lo que cada una de sus publicaciones suele despertar gran interés entre quienes siguieron su participación en el reality.

Entre los numerosos comentarios que recibió la publicación apareció uno muy especial. Se trata del mensaje de Lola Tomaszeuski, la influencer con quien Manuel comenzó un romance durante su estadía dentro de la casa y cuyo vínculo continuó después de que ambos abandonaran el programa.

“Hermoso”, escribió Lola junto a un emoji con los ojos de enamorada, dejando en evidencia que la relación entre ambos continúa viento en popa tras su salida del reality.

Qué vínculo tenía Manuel de Gran Hermano con los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa

A mediados de julio, Manuel, quien por entonces participaba de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), quedó en el centro de una serie de versiones en redes sociales que intentaban vincularlo con los rugbiers condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa. Frente a las especulaciones, su familia decidió aclarar qué relación tuvo realmente con ellos.

La explicación fue brindada por el hermano del participante durante una entrevista con Laura Ubfal en La Linterna, ciclo de Bondi Live. Allí negó que Manuel haya sido amigo de los condenados y aseguró que, lejos de existir una relación cercana, el joven también habría sido víctima de un episodio violento protagonizado por uno de ellos.

“Uno de los condenados a Manuel le pegó una piña en la cabeza y en la rodilla”, afirmó. Según relató, el episodio tuvo lugar durante una fiesta de Navidad, poco después de que Manuel fuera operado por una lesión en los ligamentos cruzados que había sufrido mientras jugaba al fútbol. “Manuel, a esa fiesta, había salido con muletas. O sea, estaba literalmente recién operado”, detalló.

Además, sostuvo que la agresión fue tan fuerte que el actual participante de Gran Hermano llegó a perder el conocimiento.

La historia volvió a tomar relevancia luego de que Flor Cabrera mencionara que Manuel había contado dentro de la casa que tuvo “un altercado” con los asesinos de Báez Sosa. Ante esto, su hermano aportó detalles y buscó ponerle fin a las versiones que circulaban.