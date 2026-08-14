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¿Cuándo debuta Enner Valencia en Boca? El plan del Vasco Arruabarrena con el delantero ecuatoriano

Enner Valencia se pone a tono físico en Boca. Tras no ser convocado ante Platense, el Vasco Arruabarrena ya tiene en la mira su posible debut.

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Enner Valencia

Enner Valencia

La expectativa entre los hinchas de Boca Juniors es total desde que se concretó la llegada de Enner Valencia. El artillero histórico de la selección de Ecuador genera una enorme ilusión en el mundo xeneize, aunque su debut oficial se hace esperar y el delantero no fue incluido en la lista de concentrados para visitar a Platense en Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura.

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Guillermo Barros Schelotto

El motivo principal de su ausencia radica en la necesidad de llevarlo de a poco. Al no haber realizado pretemporada y arrastrar más de un mes de inactividad —su último partido oficial fue como titular en la eliminación de la Tri frente a México por los dieciseisavos de final del Mundial—, el cuerpo técnico encabezado por Rodolfo Arruabarrena prefiere extremar los cuidados para evitar cualquier tipo de lesión muscular que comprometa su adaptación.

Cómo fueron los primeros días de Enner Valencia en el club y por qué no fue convocado

A pesar de la ansiedad de los simpatizantes por verlo en cancha, el delantero de 36 años lleva apenas unos pocos días en la institución. Aterrizó en Buenos Aires a primera hora del sábado pasado, al día siguiente tuvo su primer ensayo de fútbol reducido con sus nuevos compañeros y se encuentra completando su primera semana formal de entrenamientos en el Boca Predio.

Si bien el Vasco Arruabarrena lo nota cada vez mejor, muy compenetrado, preciso con la pelota y con el arco entre ceja y ceja, el cuerpo técnico consideró prematuro arriesgarlo. De este modo, tras verlo desde afuera en el empate frente a Vélez en el estadio Tomás Adolfo Ducó, el exjugador de Pachuca también debió mirar el duelo ante el Calamar desde la tribuna.

Cuándo podría darse el esperado debut del delantero ecuatoriano con la camiseta xeneize

La gran pregunta que se hacen todos los hinchas pasa por saber cuándo se producirá su estreno. El horizonte marca un escenario de tinte internacional, fiel a la historia del club de La Ribera: el próximo martes a partir de las 19, Boca visitará a Recoleta en Paraguay para disputar el encuentro de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, una serie que el Xeneize lidera provisionalmente tras el triunfo por 3 a 1 en la ida.

Ante este compromiso copero, crecen las chances de que Enner Valencia forme parte de la delegación que viaje a tierras guaraníes, una incógnita que el cuerpo técnico terminará de develar y confirmar oficialmente entre el domingo y el lunes próximo, una vez que el atacante complete las cargas de trabajo físicas exigidas.

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