¿Cuándo debuta Enner Valencia en Boca? El plan del Vasco Arruabarrena con el delantero ecuatoriano

Cuándo podría darse el esperado debut del delantero ecuatoriano con la camiseta xeneize

La gran pregunta que se hacen todos los hinchas pasa por saber cuándo se producirá su estreno. El horizonte marca un escenario de tinte internacional, fiel a la historia del club de La Ribera: el próximo martes a partir de las 19, Boca visitará a Recoleta en Paraguay para disputar el encuentro de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana, una serie que el Xeneize lidera provisionalmente tras el triunfo por 3 a 1 en la ida.

Ante este compromiso copero, crecen las chances de que Enner Valencia forme parte de la delegación que viaje a tierras guaraníes, una incógnita que el cuerpo técnico terminará de develar y confirmar oficialmente entre el domingo y el lunes próximo, una vez que el atacante complete las cargas de trabajo físicas exigidas.