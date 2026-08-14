En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Salud
Hacks
Salud

Palpitaciones en el ojo: por qué aparecen, cómo eliminarlas y cuándo puede ser una señal de alerta

Las palpitaciones en el ojo, conocidas técnicamente como mioquimia ocular, pueden aparecer de manera repentina por factores vinculados al estilo de vida.

Banner Seguinos en google DESK
Las palpitaciones en el ojo

Las palpitaciones en el ojo, conocidas técnicamente como mioquimia ocular, suelen desaparecer en un breve lapso de tiempo.

El temblor o la palpitación en el ojo es una molestia frecuente que puede aparecer de manera repentina y generar preocupación, especialmente cuando la contracción se repite durante varios minutos u horas. Aunque en la mayoría de los casos no representa un problema grave, suele estar relacionado con factores cotidianos como el estrés, el cansancio, la falta de sueño, el consumo de cafeína y alcohol o la fatiga visual.

Leé también Ojo seco: por qué se produce y qué hábitos sencillos ayudan a mejorarlo
El uso prolongado de pantallas y la exposición constante a ambientes con aire acondicionado o calefacción han incrementado los casos de síndrome del ojo seco, una afección que puede provocar molestias como ardor, irritación, visión borrosa y sensación de arenilla en los ojos.

Este fenómeno recibe el nombre de mioquimia ocular. Se trata de un espasmo involuntario del músculo orbicular del párpado, que suele aparecer tanto en la parte superior como en la inferior y, aunque generalmente no produce dolor, resulta molesto para quien lo padece.

En la mayoría de los casos, según explica la doctora Alejandra Stivaletta, especialista en Medicina de Precisión, se trata de un fenómeno benigno y autolimitado, por lo que tiende a desaparecer sin necesidad de un tratamiento específico.

Por qué se producen las palpitaciones en el ojo

En su canal de YouTube, la médica explica que la aparición de estos espasmos suele estar vinculada con distintos factores relacionados con el estilo de vida y el descanso.

Entre las principales causas se encuentran:

  • Estrés y cansancio excesivo: son algunos de los principales detonantes de estas contracciones.
  • Falta de sueño: no dormir las horas necesarias puede afectar la estabilidad del sistema nervioso.
  • Consumo de estimulantes: el exceso de cafeína y alcohol puede predisponer a la aparición de estos espasmos.
  • Deficiencias nutricionales: la falta de potasio en el organismo es señalada como otro de los factores que pueden generar esta condición.
  • Fatiga visual: pasar períodos prolongados frente a pantallas sin realizar descansos también puede contribuir a la aparición de estas contracciones.

Cuánto tiempo puede durar el temblor en el ojo

La duración es variable y depende de cada persona. El temblor puede extenderse durante unos minutos, algunas horas o, en casos más prolongados, uno o dos días.

Cuando las mioquimias aparecen con frecuencia, es importante prestar especial atención a los niveles de estrés, los hábitos de sueño y otros factores relacionados con el estilo de vida.

Qué hacer para detener el temblor en el ojo

En muchos casos, realizar cambios sencillos en los hábitos diarios puede ayudar a disminuir estas contracciones.

Una de las recomendaciones es moderar el consumo de café y alcohol, especialmente si se ingieren en exceso. También se aconseja ajustar la alimentación e incorporar alimentos ricos en potasio, como palta, plátano y espinacas.

El descanso también ocupa un lugar importante. La recomendación es intentar dormir al menos 30 minutos adicionales cada día para favorecer la recuperación del sistema nervioso.

Además, quienes pasan muchas horas frente a computadoras, celulares u otras pantallas deberían realizar pausas cada 45 minutos para reducir la fatiga visual.

Cuándo hay que preocuparse por el temblor

Si bien la mioquimia suele ser benigna, existen situaciones en las que es conveniente consultar a un médico.

Una de ellas ocurre cuando los temblores se vuelven muy frecuentes o severos, especialmente si llegan a provocar el cierre involuntario del ojo. En estos casos podría tratarse de un blefaroespasmo, una condición que requiere evaluación médica.

Para los casos más resistentes, que no mejoran con cambios en los hábitos, existen tratamientos especializados, como el uso de neuromoduladores bajo supervisión médica para controlar los movimientos musculares.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Salud Hacks
Notas relacionadas
Moscas volantes en los ojos: qué son, por qué aparecen y los ejercicios para reducirlas de forma natural
Astrología y salud holística: cómo depurar el organismo durante el fin de semana del 14 al 16 de agosto
Orina espumosa: por qué se produce y cuándo puede ser una señal de alerta

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar