La alarmante información sobre Icardi y sus hijas con Wanda Nara: "Le dio un brote y las llevó a...".

Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se filtraran los videos más fuertes de sus hijas, en los que, según se reveló, estaban en una polémica situación con Wanda Nara, a quien el futbolista acusó de manipularlas.
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Se conoció un dato impactante que involucra a Isabella y Francesca, las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara.
Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la escena luego de que se filtraran los videos más fuertes de sus hijas, en los que, según se reveló, estaban en una polémica situación con Wanda Nara, a quien el futbolista acusó de manipularlas.
Todo este escándalo también revivió la traumática situación que vivieron Francesca e Isabella el año pasado en el Chateau, con sus mascotas, donde ellas aparecieron llorando, desesperadas, y con Wanda en un estado similar.
El periodista Santiago Riva Roy, en DDM (América TV), expuso datos alarmantes de ese momento: "Acabo de hablar con Ana Rosenfeld y sobre el video me dice que se grabó el día en que sus abogadas logran que vea a las nenas, pero cuando él vio que ellas tenían los perros, le dio un brote y las llevó al Chateau".
"Esa noche es Payarola quien sostiene el celular y graba porque quería documentar el estado emocional en que quedaron las nenas después de que su papá, supuestamente, les dijera 'con esos perros de mierda no las llevo'", aseveró.
Sin embargo, hay un dato que pocos conocían y que salió a la luz: hubo una edición hecha a propósito que dejó a Icardi muy mal parado en esa situación tan desgarradora.
"Además, Rosenfeld agrega que alguien de forma maliciosa lo editó y lo subió, e incluso insiste en que cuando vemos el video entero es para salvaguardar a las nenas, contando cómo el papá las habría manipulado, esto según ella", comentó el periodista.
Este escándalo suma un nuevo capítulo en medio de versiones cruzadas y un contexto cada vez más sensible. Mientras desde el entorno de Wanda buscan explicar lo ocurrido y sostener su postura, del lado de Mauro Icardi insisten en que hubo una manipulación de la situación.
Mauro Icardi volvió a mostrarse de noche en Tequila, el boliche de la Costanera, esta vez junto a la China Suárez y un grupo de empresarios socios de Wanda Cosmetics, según contó Laura Ubfal; la periodista describió que se los vio "divertidos y entre tragos" en el VIP del lugar, y recordó que otra salida reciente en el mismo boliche ya había generado escándalo por Ekaterina Ojeda. Esta vez, además, empezó a circular la versión de que en la barra había una "morocha". “Se habla de una ‘morocha’ presente en la barra y hay promesa de fotos y videos”, señaló Ubfal.