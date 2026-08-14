La alarmante información sobre Icardi y sus hijas con Wanda Nara: "Le dio un brote y las llevó a...".

Sin embargo, hay un dato que pocos conocían y que salió a la luz: hubo una edición hecha a propósito que dejó a Icardi muy mal parado en esa situación tan desgarradora.

"Además, Rosenfeld agrega que alguien de forma maliciosa lo editó y lo subió, e incluso insiste en que cuando vemos el video entero es para salvaguardar a las nenas, contando cómo el papá las habría manipulado, esto según ella", comentó el periodista.

Este escándalo suma un nuevo capítulo en medio de versiones cruzadas y un contexto cada vez más sensible. Mientras desde el entorno de Wanda buscan explicar lo ocurrido y sostener su postura, del lado de Mauro Icardi insisten en que hubo una manipulación de la situación.

Explotó un fuerte rumor sobre Mauro Icardi y la China Suárez luego de su salida por la noche porteña

Mauro Icardi volvió a mostrarse de noche en Tequila, el boliche de la Costanera, esta vez junto a la China Suárez y un grupo de empresarios socios de Wanda Cosmetics, según contó Laura Ubfal; la periodista describió que se los vio "divertidos y entre tragos" en el VIP del lugar, y recordó que otra salida reciente en el mismo boliche ya había generado escándalo por Ekaterina Ojeda. Esta vez, además, empezó a circular la versión de que en la barra había una "morocha". “Se habla de una ‘morocha’ presente en la barra y hay promesa de fotos y videos”, señaló Ubfal.