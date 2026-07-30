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Lo dejó todo por un campeón del Mundo, sufrió una terrible traición y ahora tuvo su gran revancha

Amor, traición y revancha: la historia de la ex de un jugador de la Scaloneta, que la pasó mal, y ahora llegó su revancha. Enterate.

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Lo dejó todo por un campeón del Mundo, sufrió una terrible traición y ahora tuvo su gran revancha

Durante años, Paola Silberberg apostó todo por una historia de amor que parecía sacada de un cuento. Dejó en pausa su carrera como modelo, hizo las valijas y se instaló en Europa para acompañar a Nicolás González, quien por entonces comenzaba a consolidarse como una de las figuras de la Selección argentina.

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La joven disfrutaba de una vida rodeada de lujos, viajes y exclusividad. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, la relación comenzaba a resquebrajarse.

El golpe definitivo llegó cuando descubrió una infidelidad del futbolista. Lejos de mirar para otro lado o aceptar una situación que la lastimaba, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: abandonó Europa, regresó a Buenos Aires y puso fin a la relación.

La separación significó mucho más que una ruptura amorosa. También implicó dejar atrás los proyectos que había construido en el exterior y empezar de cero, mientras el delantero continuaba su carrera en el fútbol europeo, pasando de la Juventus al Atlético Madrid, además de seguir siendo una pieza importante en la Selección dirigida por Lionel Scaloni.

Durante varios meses, Paola atravesó un profundo proceso de duelo. Con el tiempo comenzó a hablar públicamente sobre aquella etapa y pudo contar cómo había vivido el final de una relación que parecía destinada a durar muchos años.

Pero la historia no terminó ahí. Cuando el dolor quedó atrás, el amor volvió a sorprenderla.

La modelo encontró una nueva oportunidad sentimental junto a Fran Herrera, cantante y compositor del grupo de cuarteto Los Herrera, quien se convirtió en un gran apoyo durante su proceso de reconstrucción personal.

Hoy, Paola vive una realidad completamente distinta. Lejos del ambiente del fútbol europeo, reconstruyó su vida en la Argentina y volvió a ilusionarse con una relación atravesada por la música, la tranquilidad y el acompañamiento mutuo.

Mientras tanto, Nicolás González también rehízo su vida sentimental. Tras la separación, el futbolista comenzó una relación con

Ludmila Isabella, ex pareja del delantero Lautaro "Laucha" Acosta, cerrando definitivamente el capítulo que compartió con la modelo.

La historia de Paola Silberberg pasó por todos los estados posibles: amor, sacrificio, desilusión, traición y una nueva oportunidad. Después de dejar todo por una relación que terminó de la peor manera, eligió recuperar su propia felicidad.

En pocas palabras

  • Amor y traici ilde{A³n: Paola Silberberg dej ilde{A³ su carrera por el futbolista Nicol ilde{A¡s Gonz ilde{A¡lez, sufriendo una infidelidad.
  • Nueva etapa: Tras la separaci ilde{A³n, Silberberg regres ilde{A³ a Buenos Aires y encontr ilde{A³ el amor junto a Fran Herrera.
  • Reconstrucci ilde{A³n: Mientras Gonz ilde{A¡lez rehizo su vida con Ludmila Isabella, Silberberg encontr ilde{A³ tranquilidad en la m ilde{Aºsica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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