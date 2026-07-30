Lo dejó todo por un campeón del Mundo, sufrió una terrible traición y ahora tuvo su gran revancha

Durante varios meses, Paola atravesó un profundo proceso de duelo. Con el tiempo comenzó a hablar públicamente sobre aquella etapa y pudo contar cómo había vivido el final de una relación que parecía destinada a durar muchos años.

Pero la historia no terminó ahí. Cuando el dolor quedó atrás, el amor volvió a sorprenderla.

La modelo encontró una nueva oportunidad sentimental junto a Fran Herrera, cantante y compositor del grupo de cuarteto Los Herrera, quien se convirtió en un gran apoyo durante su proceso de reconstrucción personal.

Hoy, Paola vive una realidad completamente distinta. Lejos del ambiente del fútbol europeo, reconstruyó su vida en la Argentina y volvió a ilusionarse con una relación atravesada por la música, la tranquilidad y el acompañamiento mutuo.

Mientras tanto, Nicolás González también rehízo su vida sentimental. Tras la separación, el futbolista comenzó una relación con

Ludmila Isabella, ex pareja del delantero Lautaro "Laucha" Acosta, cerrando definitivamente el capítulo que compartió con la modelo.

La historia de Paola Silberberg pasó por todos los estados posibles: amor, sacrificio, desilusión, traición y una nueva oportunidad. Después de dejar todo por una relación que terminó de la peor manera, eligió recuperar su propia felicidad.