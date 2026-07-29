El desesperado pedido viral de Francesca Icardi a su papá

La Justicia argentina intimó al futbolista a firmar la autorización en un plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de una multa millonaria y otras posibles sanciones.

Pero el posteo de Francesca fue apenas una parte del drama. Horas más tarde, el periodista Pepe Ochoa reveló que habló telefónicamente con la menor, quien le confesó la difícil situación que atraviesa.

"Me quiero volver el viernes a mi país porque arranco el colegio", le habría dicho la niña, dejando en claro su deseo de regresar cuanto antes para comenzar las clases, previstas para el próximo 3 de agosto.

La preocupación por el estado emocional de la menor ya había sido expresada por su abuela, Nora Colosimo, quien relató el impacto que tuvo el asalto.

"Francesca dice: '¡Le vi los ojos, le vi los ojos!'. La nena no duerme, llora, está traumada, vomita, tiene fiebre", aseguró días atrás al recordar el momento en que la pequeña quedó cara a cara con uno de los ladrones.

Mientras tanto, el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa escalando.

El delantero celebró en sus redes sociales un reciente fallo favorable de la Justicia italiana en el proceso de divorcio y cuestionó los reclamos económicos de su exesposa.

"La decisión de la Justicia italiana fue bien clara: declararon inadmisible el recurso, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos", escribió.

Wanda, por su parte, respondió con un duro mensaje en el que volvió a apuntar contra el futbolista.

"Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma diciendo que mis hijas no pertenecen ni deben vivir en un país de negros villeros, al cual quieren y lloran por volver", publicó.

Con el inicio de las clases cada vez más cerca, el hashtag "Quiero volver" se convirtió en el símbolo del desesperado pedido de Francesca, una niña que quedó en el centro de una batalla judicial y mediática que parece no encontrar un final.