El inesperado giro en la situación de Mauro Icardi tras la medida judicial que le impide salir del país

"Hablando de la salida de Mauro Icardi, tengo un último momento: 'Hasta las 6 de la mañana del día de hoy, Interpol no tenía ninguna orden judicial de restricción o de prohibición de salida de la Argentina'", reveló Descalzi desde el móvil del programa que conduce Sergio Lapegüe.

Al tiempo que reiteró para que no quedase ningún margen de dudas: "Repito, sobre el fallo que la jueza dictaminó hace pocas horas, hasta el día de hoy a las 6 de la mañana Interpol no ha recibido ninguna orden judicial que le prohíba la salida a Mauro Icardi".

Por último, remarcó que cuando un juez toma una resolución no es algo inmediato. "Hay un proceso administrativo que debe ser comunicado y refrendado de acuerdo al protocolo a Interpol", explicó dejando en claro que si hoy el futbolista quisiera abandonar el país, nada podría detenerlo. Claramente esta historia continuará. Mientras tanto, Isabella y Francesca Icardi aguardan en Italia que su papá tenga la buena predisposición de resolver su documentación para regresar a Buenos Aires por estas horas y lograr retomar las clases escolares el próximo lunes 3 de agosto.

Cuál fue la reacción de Mauro Icardi contra la Jueza que le prohibió salir del país

En medio del conflicto judicial que mantiene enfrentados a Mauro Icardi y Wanda Nara, trascendió en la tarde del miércoles una información que podría sumar un nuevo capítulo a la disputa. Según revelaron en televisión, el futbolista habría presentado una denuncia contra la jueza argentina que le impuso la prohibición de salir del país, una resolución vinculada a la situación legal de sus hijas y la documentación necesaria para que puedan regresar desde Italia.

La información fue difundida por el periodista Martín Candalaft durante la emisión de DDM (América TV), donde aseguró haber recibido documentación relacionada con el expediente judicial. "Me acaba de llegar un documento exclusivo con algo fuerte: tiene que ver con la jueza argentina, porque Mauro Icardi acaba de denunciar a la jueza argentina en el Consejo de la Magistratura por el delito de 'abuso de poder'. Es la jueza que le prohibió salir del país", expresó el periodista al aire.

Esta supuesta presentación contra la magistrada aparece en un momento de alta tensión entre el delantero y la conductora, luego de que la Justicia interviniera por el conflicto relacionado con sus hijas en común. La medida que impide que Icardi abandone la Argentina continúa vigente y fue tomada en el marco del reclamo por la firma de los documentos necesarios para el traslado de las menores.

Ante esta situación, el abogado de Wanda Nara, Yamil Castro Bianchi, salió a respaldar la decisión judicial y explicó que la resolución no habría sido tomada sin fundamentos. "Tengo acceso a la causa y, sin develarles cuestiones particulares, puedo decir que la jueza no decidió prohibirle salir del país porque se le ocurrió. Acá hay asesores de menores que opinan, está la Defensoría. Hay todo un aparato atrás de estas menores en cuanto a contención psicológica y legal, porque ellas también son escuchadas", señaló.

El origen del conflicto se remonta al episodio denunciado por la empresaria en su vivienda de Milán, donde afirmó que habían desaparecido los pasaportes de sus hijas. A partir de esa situación, surgieron inconvenientes legales para concretar el regreso de las menores al país y se puso en discusión la autorización que debía firmar el futbolista.

Además, el abogado remarcó que la prohibición de salida sigue activa y que cualquier modificación dependerá de una nueva decisión judicial. "Hoy Mauro Icardi no puede salir del país. La sentencia sigue teniendo su efecto, después la Justicia lo puede revocar, pero mientras tanto Icardi no va a salir del país", afirmó.

Por último, Castro Bianchi sostuvo que el jugador habría tenido diferentes instancias para resolver la situación y cumplir con los requerimientos judiciales. "Primero tuvo 48 horas para firmar, no fue al Consulado, se tomó un vuelo a Italia y se presentó con abogados diciendo prácticamente que se iba a poner a disposición. Volvió a Argentina, la jueza le preguntó y le dio 24 horas para ver qué iba a hacer con eso", concluyó.