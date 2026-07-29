Está en Netflix, tiene 4 capítulos y es la serie corta más vista basada en hechos reales

La llegada de una nueva enfermera marca el punto de partida del conflicto. Poco después de incorporarse al equipo, comienza a notar comportamientos extraños por parte de una compañera con amplia experiencia dentro del hospital. Esas actitudes, que inicialmente parecen simples intuiciones, terminan convirtiéndose en el motor de una investigación silenciosa.

Mientras intenta comprender qué sucede realmente, deberá enfrentarse a un entorno donde predominan el miedo, las dudas y la dificultad para denunciar situaciones que podrían cambiar para siempre la vida de todos los involucrados.

Cuántos capítulos tiene La enfermera en Netflix

Uno de los principales atractivos de La enfermera es su corta duración. La miniserie está compuesta por apenas cuatro episodios, lo que permite verla completa en pocas horas sin perder continuidad en la historia.

Este formato se volvió especialmente valorado por los usuarios de Netflix que prefieren relatos cerrados antes que series con múltiples temporadas.

Cada capítulo cumple una función específica dentro de la narrativa y aporta información relevante para comprender el caso. No existen desvíos innecesarios ni subtramas que resten importancia al conflicto principal.

Ese equilibrio entre duración y desarrollo convirtió a la producción en una de las recomendaciones más repetidas dentro de la plataforma.

Cuál es el caso real detrás de La enfermera

Gran parte del interés que despertó la serie se debe a que reconstruye hechos que realmente ocurrieron.

La producción toma como punto de partida una investigación judicial relacionada con una enfermera acusada de provocar la muerte de varios pacientes durante su trabajo en un hospital de Dinamarca.

Se trata de Christina Aistrup Hansen, quien fue condenada en 2017 a 12 años de prisión por tres cargos de homicidio y un intento de homicidio al suministrar dosis letales de morfina y diazepam a pacientes.

Esta investigación surgió a partir de una enfermera llamada Pernille Kurzmann, quien comenzó a sospechar de su compañera y alertó a la policía en marzo de 2015, destapando los crímenes.

Una serie ideal para quienes disfrutan del suspenso

Quienes suelen elegir series policiales, dramas psicológicos o producciones inspiradas en casos reales encontrarán en La enfermera una alternativa diferente.

La combinación entre investigación, tensión permanente y personajes complejos consigue mantener el interés durante toda la historia.

Su corta duración facilita una experiencia intensa, sin tiempos muertos y con un desarrollo que aprovecha cada minuto para profundizar en los hechos.

Precisamente esa capacidad para contar mucho en pocos episodios explica por qué continúa siendo una de las miniseries más recomendadas dentro del catálogo de Netflix.

Mirá el tráiler de La enfermera en Netflix