ANSES agosto 2026: los nuevos montos de jubilaciones, pensiones, AUH y asignaciones

A este monto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000. Por lo tanto, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un total de $489.775,93 en agosto.

El bono se pagará completo a quienes cobran el haber mínimo. En el caso de los jubilados y pensionados que perciban un monto superior, se otorgará un refuerzo proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

Jubilaciones y pensiones en agosto

Jubilación mínima: $419.775,93 + $70.000 de bono = $489.775,93

$419.775,93 + $70.000 de bono = Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.820,74 + $70.000 de bono = $405.820,74

$335.820,74 + $70.000 de bono = Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $293.843,15 + $70.000 de bono = $363.843,15

$293.843,15 + $70.000 de bono = Jubilación máxima: el monto estimado por Infobae es de $2.667.807 netos, luego del descuento correspondiente al PAMI.

El valor de la jubilación máxima corresponde a una estimación periodística y deberá ser confirmado oficialmente por ANSES.

Cuánto cobran los beneficiarios de AUH en agosto

Las asignaciones también tendrán un incremento del 1,89% desde agosto.

Los principales montos informados para el mes son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.848

$150.848 AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173

$491.173 Asignación Familiar por Hijo, primer rango de ingresos: $75.433

La actualización también alcanza a otras asignaciones familiares, entre ellas las correspondientes a nacimiento, adopción, matrimonio, ayuda escolar anual y cónyuge.

Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en agosto

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez recibirán un haber actualizado de $293.843,15.

Con el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total llegará a $363.843,15.

El refuerzo se mantiene para los beneficiarios alcanzados por el esquema y busca complementar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

Cuánto cobra la PUAM en agosto

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará en $335.820,74 con el aumento de agosto.

Con el bono extraordinario de $70.000, quienes perciban esta prestación recibirán un total de $405.820,74.

Pensión Madre de 7 Hijos: cuánto se cobra en agosto

La Pensión No Contributiva para Madres de 7 Hijos se encuentra vinculada al monto de la jubilación mínima.

Según estimaciones difundidas por Infobae, el haber sería de $419.734,71, mientras que con el bono extraordinario alcanzaría los $489.734,71.

Este valor corresponde a una estimación y podría presentar modificaciones hasta su confirmación oficial por parte de ANSES.

Cuál es el aumento de ANSES en agosto de 2026

El incremento del 1,89% surge del mecanismo de movilidad establecido por el Decreto 274/2024, que actualiza mensualmente las jubilaciones, pensiones y asignaciones de acuerdo con la variación del IPC registrada dos meses antes.

Para el aumento de agosto se toma como referencia la inflación de junio.

De esta manera, los haberes y prestaciones de ANSES se actualizan mensualmente en función de la evolución de los precios informada por el INDEC.

Cómo se paga el bono de $70.000

El bono extraordinario de hasta $70.000 continuará destinado a los beneficiarios que perciben los haberes más bajos.

Quienes cobran la jubilación mínima recibirán el monto completo del refuerzo. En tanto, quienes superen ese haber podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

El adicional tiene carácter extraordinario y no remunerativo, por lo que no está sujeto a descuentos.