Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor película española basada en una historia real.

Iván trabaja como operario de parquímetro en un exclusivo club de golf en Madrid. Allí conoce a figuras poderosas y corruptas que pronto le abren la puerta a un sistema paralelo, donde el euro recién implantado circula sin control. Su tarea: transportar dinero de forma clandestina entre Bruselas y Ginebra, usando su discreción como escudo. Todo cambia cuando aparece Leticia, encarnada con magnetismo por María Pedraza, quien le muestra que no todo en ese mundo es tan fácil ni tan impune como parece.

El correo Película 3.jpg

Leticia es mucho más que un personaje romántico o un simple interés del protagonista. Es una figura clave que introduce conflictos morales y transforma la dinámica del relato. Pedraza, que ya brilló en series como Élite y La casa de papel, entrega aquí una de sus actuaciones más maduras. Su personaje encarna la contradicción entre seducción y desconfianza, entre el riesgo y la conciencia.

A ellos se suman Luis Tosar, en un rol secundario pero intenso; Luis Zahera, quien aporta su habitual fuerza dramática; y José Manuel Poga, que vuelve a demostrar por qué es uno de los actores más versátiles del cine español.

El correo Netflix 3.jpg

El elenco de la película "El correo"

Arón Piper

María Pedraza

Luis Tosar

Laura Sépul

Nourdin Batan

José Manuel Poga

Luis Zahera

Cuál es la historia real detrás de "El correo"

Iván, un joven valet parking de Madrid, se vio envuelto en una red de blanqueo de dinero internacional tras conocer al ingeniero de sistemas franco-italiano Hervé Falciani. Iván comenzó a operar como "correo" para esta organización, que operaba principalmente en Suiza y Bélgica.

Falciani, conocido por la filtración de datos confidenciales del HSBC en 2015, desató uno de los mayores escándalos financieros de la última década. Su revelación expuso miles de cuentas utilizadas para la evasión fiscal y una vasta red de corrupción que implicaba a políticos, celebridades y empresarios de renombre mundial.

El correo Película 2.jpg

Dónde y por qué ver "El correo"

El correo no busca agradar a todos. De hecho, su estilo crudo, sus personajes moralmente grises y su estructura sin redención pueden resultar incómodos para algunos espectadores. Pero ahí reside precisamente su fuerza. No intenta justificar ni castigar. Solo mostrar. Y lo hace con un pulso narrativo que no se ve todos los días.

La decisión de Netflix de apostar por este tipo de producciones confirma su interés en diversificar su oferta con contenidos que no encajen en moldes predecibles. La película se suma así a una nueva ola de cine ibérico que, lejos de la fórmula, se atreve a incomodar.

Si querés ver algo diferente, crudo y con una mirada punzante sobre el poder, el dinero y las decisiones que marcan vidas, El correo es una gran opción. Luis Zahera, María Pedraza y Arón Piper entregan actuaciones que valen cada minuto, y la trama te va a dejar pensando mucho después de que terminen los créditos.

Tráiler de la película "El correo"