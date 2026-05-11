La guerra y el precio del petróleo: una relación incómoda que también impacta en la Argentina

Ese pico encendió alarmas en todo el mundo. Analistas internacionales advirtieron que un cierre efectivo de Ormuz podía generar una crisis energética comparable con los grandes shocks petroleros de los años 70. Por esa vía marítima circula cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier interrupción impacta inmediatamente en los precios internacionales, el transporte y la inflación global. En ese pico de la crisis, Irán dijo que no tendría ningún inconveniente en tomar todas las medidas necesarias para que el precio superara los 200 dólares y causara una crisis mundial.

Las "treguas" y la oscilación del precio del crudo

Hubo toda suerte de anuncios para intentar aplacar el precio del barril de petróleo en el mercado internacional. Acuerdos parciales sobre el estrecho de Ormuz. O la liberación de reservas de los países petroleros. O una tregua por 13 días. O el anuncio de prórrogas por parte de Trump.

Cada uno de esos anuncios hizo que el precio bajara. Incluso por el piso de los 90 dólares. Pero cada hecho de la realidad, que desmiente cada uno de los anuncios de tregua o lo que se le parezca, lo hacen subir nuevamente. En conclusión: el precio del barril Brent está instalado arriba de los 100 dólares. A veces, bajó cerca de 90. Pero mirar el valor de los 72 dólares del 27 de febrero de este año, parece un tema ya para los historiadores.

La Argentina, a salvo del pico de la ola, ¿hasta cuándo?

El propio Fono Monetario Internacional (FMI) destacó un hecho favorable para el país. Pasar de ser importador neto a exportador de petróleo y gas. Como vende al mundo a precio más caro, eso le permitió a YPF, la principal empresa del sector en el país, poder moderar los aumentos. Lo explicó muy claramente el CEO de la empresa, Horacio Marín, cuando dijo que YPF tiene un "fondo" que le permite compensar cambios bruscos (para abajo, pocos, para arriba, a menudo) en el mundo sin impactar en nuestro país.

precio del petróleo y evolución La evolución del precio del crudo en el mundo y el rebote en la Argentina. (Foto: A24.com)

En la Argentina, el efecto comenzó a sentirse rápidamente en los combustibles. El 9 de marzo, apenas diez días después del inicio de la crisis, varias petroleras ya habían aplicado aumentos preventivos en la nafta y el gasoil ante la expectativa de mayores costos internacionales y posibles problemas de abastecimiento.

En estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la nafta premium superó entonces los 1.700 pesos por litro, mientras el gasoil premium avanzó incluso por encima de esa cifra en algunos puntos del país.

Como YPF es la principal empresa del mercado, logró una suerte de "congelamiento" del precio tras esos aumentos y que dura hasta ahora. El viernes, una reunión trascendente definirá que sucederá en el mercado local.

Sin embargo, luego del pico de abril, el mercado petrolero empezó a moderarse parcialmente. La decisión de Estados Unidos de reforzar la seguridad naval en el Golfo y garantizar la navegación comercial ayudó a reducir parte del pánico inicial. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también aumentaron producción para compensar posibles pérdidas de exportaciones iraníes.

Aún así, el Brent nunca volvió a los niveles previos a la guerra. Este 11 de mayo, tras la caída de una nueva negociación de paz entre Donald Trump y Teherán y la amenaza iraní de que “la moderación ha terminado”, el barril volvió a subir y ronda los 104 dólares.

Una semana para hacer cuentas

Pensando en lo que puede suceder el viernes. El marco internacional hay que tenerlo presente. En 72 días de guerra, el precio del crudo tuvo estos movimientos:

Del 28 de febrero a hoy: aumento del 48,7%

Del 28 de febrero al pico máximo: aumento del 90,39%

En la Argentina, todo fue más moderado. Paso de unos $1.650 en promedio para la súper a $2.000 (en promedio) ahora. Un aumento del 26%.

Pero si se toma el valor actual del crudo hoy (104 dólares) contra 119,50 dólares (cuando habló el CEO de YPF), el precio internacional está más bajo. ¿Hay razones que sustenten un nuevo aumento o debería bajar?

El viernes, conoceremos la respuesta.