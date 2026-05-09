Chau Netflix: todas estas personas perderán acceso a la plataforma de streaming desde mayo

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iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE de primera generación

Todos los modelos anteriores

Estos equipos ya no recibirán las versiones más recientes del sistema operativo de Apple. Como consecuencia, la aplicación de Netflix dejará de actualizarse y eventualmente dejará de funcionar.

En Android también habrá una larga lista de afectados. Los dispositivos que no puedan instalar Android 9.0 perderán compatibilidad con la aplicación oficial.

CHAU NETFLIX DEJA DE FUNCIONAR EN ESTOS CELULARES

Entre los modelos más conocidos aparecen:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S7

Huawei P10

Huawei Mate 9

LG G6

LG G5

Sony Xperia XZ1

Modelos Android lanzados antes de 2018

Muchos de estos teléfonos todavía funcionan correctamente para tareas básicas, pero ya no cuentan con soporte actualizado de seguridad ni con la capacidad necesaria para ejecutar nuevas funciones multimedia.

La medida también alcanza a televisores antiguos

Los Smart TV más antiguos comenzarán a perder acceso a Netflix durante mayo de 2026. La plataforma explicó que varios televisores fabricados antes de 2014 o 2015 dejarán de ser compatibles.

Esto significa que los usuarios podrían encontrarse con distintos problemas:

La app desaparecerá de la tienda oficial.

Netflix dejará de abrir correctamente.

No habrá nuevas actualizaciones.

Algunas funciones dejarán de responder.

Se perderá acceso a contenido o perfiles.

En cambio, la mayoría de los televisores inteligentes fabricados desde 2016 en adelante continuarán funcionando con normalidad.

Para saber si un televisor seguirá siendo compatible, Netflix recomienda revisar si la aplicación todavía aparece en plataformas como:

LG Content Store

Samsung Smart Hub

Google Play Store para Android TV

Si la aplicación ya no aparece disponible para descargar, es una señal clara de que el dispositivo perdió soporte oficial.

CHAU NETFLIX

Por qué Netflix deja afuera a tantos dispositivos

La decisión no es exclusiva de Netflix. Se trata de una práctica habitual dentro de la industria tecnológica. Las aplicaciones evolucionan constantemente y necesitan hardware más moderno para funcionar de manera eficiente.

Netflix explicó que las nuevas funciones requieren:

Mayor capacidad de procesamiento.

Sistemas operativos más recientes.

Compatibilidad con nuevos formatos de video.

Mejoras de seguridad.

Integración con herramientas avanzadas.

Los equipos antiguos tienen limitaciones técnicas que dificultan estas actualizaciones. Además, muchos fabricantes dejaron de lanzar parches de seguridad para esos dispositivos.

Esto genera riesgos relacionados con:

Vulnerabilidades informáticas.

Errores de estabilidad.

Problemas de reproducción.

Fallas de compatibilidad.

Por ese motivo, la plataforma decidió concentrar sus recursos en dispositivos más modernos.

Chau Netflix

Cómo saber si un celular perderá Netflix

Existe una forma rápida de verificar si un teléfono seguirá siendo compatible.

En iPhone:

Ir a Configuración.

Entrar en “General”.

Seleccionar “Información”.

Revisar la versión de iOS instalada.

En Android:

Abrir Configuración.

Entrar en “Acerca del teléfono”.

Verificar la versión del sistema operativo.

Si el dispositivo no puede actualizarse a iOS 18.0 o Android 9.0, probablemente perderá soporte durante 2026.