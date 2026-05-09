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Chau Netflix: todas estas personas perderán acceso a la plataforma de streaming desde mayo

Netflix deja de funcionar en mayo de 2026 en varios celulares y televisores antiguos. La plataforma actualizó sus requisitos y miles de dispositivos perderán compatibilidad.

Chau Netflix: todas estas personas perderán acceso a la plataforma de streaming desde mayo. (Foto: Archivo)

Chau Netflix: todas estas personas perderán acceso a la plataforma de streaming desde mayo. (Foto: Archivo)

Netflix deja de funcionar en mayo de 2026 para una amplia lista de celulares y Smart TV antiguos. La plataforma confirmó nuevos requisitos técnicos y muchos usuarios ya no podrán abrir la aplicación, instalar actualizaciones ni acceder a nuevas funciones. La medida afectará principalmente a modelos de Apple, Samsung, Huawei, LG y Sony que quedaron fuera de las últimas versiones de iOS y Android.

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La decisión forma parte de la estrategia de Netflix para optimizar el rendimiento de la plataforma y sumar herramientas más avanzadas, como transmisiones en vivo, videojuegos integrados y un feed vertical personalizado. Sin embargo, esta actualización también dejará afuera a millones de dispositivos fabricados hace varios años.

Estos celulares perderán Netflix en mayo de 2026

Netflix dejará de funcionar en teléfonos que ya no puedan actualizarse a iOS 18.0 o Android 9.0. Esto significa que varios modelos muy populares quedarán automáticamente fuera del soporte oficial.

En el caso de Apple, los dispositivos afectados serán:

  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 6s
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone SE de primera generación
  • Todos los modelos anteriores

Estos equipos ya no recibirán las versiones más recientes del sistema operativo de Apple. Como consecuencia, la aplicación de Netflix dejará de actualizarse y eventualmente dejará de funcionar.

En Android también habrá una larga lista de afectados. Los dispositivos que no puedan instalar Android 9.0 perderán compatibilidad con la aplicación oficial.

CHAU NETFLIX DEJA DE FUNCIONAR EN ESTOS CELULARES

Entre los modelos más conocidos aparecen:

  • Samsung Galaxy S8
  • Samsung Galaxy S7
  • Huawei P10
  • Huawei Mate 9
  • LG G6
  • LG G5
  • Sony Xperia XZ1
  • Modelos Android lanzados antes de 2018

Muchos de estos teléfonos todavía funcionan correctamente para tareas básicas, pero ya no cuentan con soporte actualizado de seguridad ni con la capacidad necesaria para ejecutar nuevas funciones multimedia.

La medida también alcanza a televisores antiguos

Los Smart TV más antiguos comenzarán a perder acceso a Netflix durante mayo de 2026. La plataforma explicó que varios televisores fabricados antes de 2014 o 2015 dejarán de ser compatibles.

Esto significa que los usuarios podrían encontrarse con distintos problemas:

  • La app desaparecerá de la tienda oficial.
  • Netflix dejará de abrir correctamente.
  • No habrá nuevas actualizaciones.
  • Algunas funciones dejarán de responder.
  • Se perderá acceso a contenido o perfiles.

En cambio, la mayoría de los televisores inteligentes fabricados desde 2016 en adelante continuarán funcionando con normalidad.

Para saber si un televisor seguirá siendo compatible, Netflix recomienda revisar si la aplicación todavía aparece en plataformas como:

  • LG Content Store
  • Samsung Smart Hub
  • Google Play Store para Android TV

Si la aplicación ya no aparece disponible para descargar, es una señal clara de que el dispositivo perdió soporte oficial.

CHAU NETFLIX

Por qué Netflix deja afuera a tantos dispositivos

La decisión no es exclusiva de Netflix. Se trata de una práctica habitual dentro de la industria tecnológica. Las aplicaciones evolucionan constantemente y necesitan hardware más moderno para funcionar de manera eficiente.

Netflix explicó que las nuevas funciones requieren:

  • Mayor capacidad de procesamiento.
  • Sistemas operativos más recientes.
  • Compatibilidad con nuevos formatos de video.
  • Mejoras de seguridad.
  • Integración con herramientas avanzadas.

Los equipos antiguos tienen limitaciones técnicas que dificultan estas actualizaciones. Además, muchos fabricantes dejaron de lanzar parches de seguridad para esos dispositivos.

Esto genera riesgos relacionados con:

  • Vulnerabilidades informáticas.
  • Errores de estabilidad.
  • Problemas de reproducción.
  • Fallas de compatibilidad.

Por ese motivo, la plataforma decidió concentrar sus recursos en dispositivos más modernos.

Chau Netflix

Cómo saber si un celular perderá Netflix

Existe una forma rápida de verificar si un teléfono seguirá siendo compatible.

En iPhone:

  • Ir a Configuración.
  • Entrar en “General”.
  • Seleccionar “Información”.
  • Revisar la versión de iOS instalada.

En Android:

  • Abrir Configuración.
  • Entrar en “Acerca del teléfono”.
  • Verificar la versión del sistema operativo.

Si el dispositivo no puede actualizarse a iOS 18.0 o Android 9.0, probablemente perderá soporte durante 2026.

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