Chau Netflix: todas estas personas perderán acceso a la plataforma de streaming desde mayo

- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE de primera generación
- Todos los modelos anteriores
Estos equipos ya no recibirán las versiones más recientes del sistema operativo de Apple. Como consecuencia, la aplicación de Netflix dejará de actualizarse y eventualmente dejará de funcionar.
En Android también habrá una larga lista de afectados. Los dispositivos que no puedan instalar Android 9.0 perderán compatibilidad con la aplicación oficial.
CHAU NETFLIX DEJA DE FUNCIONAR EN ESTOS CELULARES
Entre los modelos más conocidos aparecen:
- Samsung Galaxy S8
- Samsung Galaxy S7
- Huawei P10
- Huawei Mate 9
- LG G6
- LG G5
- Sony Xperia XZ1
- Modelos Android lanzados antes de 2018
Muchos de estos teléfonos todavía funcionan correctamente para tareas básicas, pero ya no cuentan con soporte actualizado de seguridad ni con la capacidad necesaria para ejecutar nuevas funciones multimedia.
La medida también alcanza a televisores antiguos
Los Smart TV más antiguos comenzarán a perder acceso a Netflix durante mayo de 2026. La plataforma explicó que varios televisores fabricados antes de 2014 o 2015 dejarán de ser compatibles.
Esto significa que los usuarios podrían encontrarse con distintos problemas:
- La app desaparecerá de la tienda oficial.
- Netflix dejará de abrir correctamente.
- No habrá nuevas actualizaciones.
- Algunas funciones dejarán de responder.
- Se perderá acceso a contenido o perfiles.
En cambio, la mayoría de los televisores inteligentes fabricados desde 2016 en adelante continuarán funcionando con normalidad.
Para saber si un televisor seguirá siendo compatible, Netflix recomienda revisar si la aplicación todavía aparece en plataformas como:
- LG Content Store
- Samsung Smart Hub
- Google Play Store para Android TV
Si la aplicación ya no aparece disponible para descargar, es una señal clara de que el dispositivo perdió soporte oficial.
Por qué Netflix deja afuera a tantos dispositivos
La decisión no es exclusiva de Netflix. Se trata de una práctica habitual dentro de la industria tecnológica. Las aplicaciones evolucionan constantemente y necesitan hardware más moderno para funcionar de manera eficiente.
Netflix explicó que las nuevas funciones requieren:
- Mayor capacidad de procesamiento.
- Sistemas operativos más recientes.
- Compatibilidad con nuevos formatos de video.
- Mejoras de seguridad.
- Integración con herramientas avanzadas.
Los equipos antiguos tienen limitaciones técnicas que dificultan estas actualizaciones. Además, muchos fabricantes dejaron de lanzar parches de seguridad para esos dispositivos.
Esto genera riesgos relacionados con:
- Vulnerabilidades informáticas.
- Errores de estabilidad.
- Problemas de reproducción.
- Fallas de compatibilidad.
Por ese motivo, la plataforma decidió concentrar sus recursos en dispositivos más modernos.
Cómo saber si un celular perderá Netflix
Existe una forma rápida de verificar si un teléfono seguirá siendo compatible.
En iPhone:
- Ir a Configuración.
- Entrar en “General”.
- Seleccionar “Información”.
- Revisar la versión de iOS instalada.
En Android:
- Abrir Configuración.
- Entrar en “Acerca del teléfono”.
- Verificar la versión del sistema operativo.
Si el dispositivo no puede actualizarse a iOS 18.0 o Android 9.0, probablemente perderá soporte durante 2026.