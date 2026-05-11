El lujoso regalo que podría complicar a Wanda Nara en la Jusiticia por culpa de Martín Migueles

Cuando Moria Casán le marcó la manera en que se mostraban vía redes Migueles con Wanda a diario, el letrado comentó: "Si te gusta el durazno bancate la pelusa. Si te gusta la exposición, bueno, estas cosas son las que vienen".

En ese contexto, durante la charla al aire con el abogado de Migueles, Gustavo Méndez fue más allá y se metió con los costosos regalos exhibidos por la pareja vía redes sociales durante el tiempo que estuvieron juntos, algo que podría complicar a futuro a la conductora.

“Los regalos de lujo y ella en una historia, Wanda Solange Nara, en una historia dijo, ‘tengo la fortuna que me regalaron -haciendo alusión tácitamente de su novio- los lotes en Nordelta para no tener vecinos. O sea, ¿de dónde sacan la plata? Estoy indignado, perdonen”, manifestó el periodista.

Y recordó: “Una investigación de Cabot dice que Piccirillo le cedió gratis a su ex esposa, Jésica Cirio, antes de casarse, una mansión de 2.800.000 dólares. Vendía celulares de Florencio Varela”.

"Me entero por ustedes que estaban de novios con Wanda, no les pregunto si están juntos, no sé cómo estará el tema ahora", aseguró el abogado quien se mantuvo al margen de la situación sentimental de Martín Migueles.

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Wanda Nara y Martín Migueles: el motivo detrás de la ruptura

La periodista Naiara Vecchio utilizó sus redes sociales para contar detalles de la supuesta ruptura entre Wanda Nara y Martín Migueles y explicar además cuáles habrían sido las diferencias que desencadenaron el distanciamiento entre ambos.

De acuerdo a esa versión, el conflicto habría comenzado a raíz del viaje laboral de la conductora a Uruguay, donde se encuentra vinculada a a la filmación de la película ¿Querés ser mi hijo? que la tiene como protagonista central junto a Agustín Bernasconi.

La decisión de instalarse en el país vecino durante varias semanas no habría sido bien recibida por Martín Migueles, situación que habría generado tensiones en la pareja hasta llegar a la separación.

“Primicia exclusiva: Wanda Nara y Martín Migueles separados. Las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar la película. Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos”, escribió la comunicadora en sus plataformas digitales.