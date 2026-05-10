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Video: cinco mujeres tiraron al piso y atacaron brutalmente a una joven de 24 años

El episodio quedó grabado en videos y la Justicia investiga si hubo premeditación tras una discusión previa dentro del local.

Video: un grupo de 5 mujeres tiró al piso y le pegó a una joven de 24 años

Video: un grupo de 5 mujeres tiró al piso y le pegó a una joven de 24 años

Una joven de 24 años fue brutalmente atacada por un grupo de mujeres a la salida de un boliche en Las Flores. El violento episodio ocurrió durante la madrugada del sábado en el local bailable Zoilox y quedó registrado en videos grabados por testigos.

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Según relató la madre de la víctima, identificada como Caterina, todo comenzó dentro del boliche, ubicado en las calles Pueyrredón y San Martín, cuando una mujer se acercó al grupo de amigas acusándolas de “mirarla mal”.

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Cómo comenzó la pelea dentro del boliche

De acuerdo con el relato familiar, la situación generó tensión, aunque en ese momento no pasó a mayores porque intervino personal de seguridad. “Mi hija ni siquiera la había registrado. Le dijo que no la estaba mirando y trataron de seguir la noche normalmente”, contó la madre de la joven.

Sin embargo, la situación no terminó ahí. Según denunció, uno de los encargados del local les advirtió que la agresora era boxeadora y les sugirió tener cuidado. “Le dijeron que si la sacaban del boliche después la podía esperar afuera”, aseguró.

Ante esa situación, Caterina decidió alejarse y continuar la noche en otro sector del lugar.

El ataque a la salida del local

Horas más tarde, cuando la joven salió junto a sus amigas y se dirigía hacia un auto que las esperaba para regresar a su casa, apareció un grupo de mujeres que las interceptó.

“Una de las chicas la agarró de los pelos, la arrastró y la tiró al piso. Después se acercaron cuatro más y comenzaron a pegarle patadas y trompadas”, relató la madre en declaraciones televisivas.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a la víctima tirada en el suelo mientras recibe golpes de varias agresoras. Testigos afirmaron además que algunas personas que intentaron intervenir para defenderla también fueron atacadas.

Finalmente, un joven logró rescatarla y sacarla de la situación mientras el grupo continuaba persiguiéndolos y lanzando amenazas.

La investigación y el estado de la víctima

La causa tomó relevancia luego de que una testigo identificara entre las agresoras a la misma mujer que había protagonizado el cruce inicial dentro del boliche.

Ese dato podría resultar clave para determinar si el ataque fue premeditado. Tras la golpiza, la joven fue trasladada al hospital local, donde le realizaron estudios y tomografías para descartar lesiones internas.

Según explicó su madre, sufrió heridas menores gracias a que pudo ser rescatada rápidamente, aunque permanece profundamente afectada por lo ocurrido. “Mi hija hoy está viva de casualidad. La podrían haber matado”, sostuvo.

Además, contó que perdió un importante mechón de cabello y continúa en estado de shock.

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