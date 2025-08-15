Mercurio retrógrado: 5 signos que tendrán sorpresas en el amor y un golpe de suerte

Géminis

Con Mercurio también como regente, este período puede traer confusión y señales cruzadas en tus relaciones. Exparejas o viejas conexiones podrían reaparecer, removiendo emociones. El consejo: evaluar si esas puertas realmente conviene reabrir.

Sagitario

Tu naturaleza directa puede chocar con la sensibilidad que despierta este retrógrado. Podrías sentir distancia emocional con tu pareja o un interés romántico. El consejo: dar espacio y evitar los juicios precipitados.

Los 2 signos que tendrán un golpe de suerte

Cáncer

A pesar de las tensiones generales, este Mercurio retrógrado podría devolverte a una persona del pasado con intenciones sinceras, o acercarte a un nuevo contacto que te brinde apoyo emocional y oportunidades.

Escorpio

La revisión que propone este tránsito te ayudará a cerrar un capítulo y abrir otro mejor. Podrías encontrar una oportunidad laboral inesperada o resolver un conflicto pendiente a tu favor.

No todos sufrirán: Mercurio retrógrado beneficiará a algunos signos en agosto

Mercurio retrógrado no es un enemigo: es una invitación a revisar, reflexionar y corregir el rumbo. Si prestás atención a las señales y mantenés la calma, incluso los desafíos pueden transformarse en oportunidades.