En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Mercurio retrógrado
Signos
ASTROLOGÍA

Mercurio retrógrado: 5 signos que tendrán sorpresas en el amor y un golpe de suerte

El próximo tránsito de Mercurio retrógrado moverá las emociones y pondrá a prueba las relaciones. Sin embargo, no todo será negativo: algunos signos recibirán un impulso inesperado de buena suerte.

Mercurio retrógrado sacude el amor y la suerte de estos 5 signos

Mercurio retrógrado sacude el amor y la suerte de estos 5 signos

El 23 de agosto de 2025, Mercurio iniciará su fase retrógrada en Virgo, y permanecerá así hasta el 14 de septiembre. Este período es famoso por traer malentendidos, demoras y reencuentros del pasado, pero también puede abrir puertas insospechadas para quienes sepan aprovecharlo.

Leé también La diferencia entre Mercurio retrógrado y Mercurio directo: cómo cambia tu energía y tus vínculos
Mercurio retrógrado: revisar, repensar, rehacer. Foto:Mercurio retrógrado vs. Mercurio directo/Internet.

Durante estas semanas, la energía se concentrará en temas vinculados al amor, la comunicación y la organización personal. Algunos signos deberán ser pacientes y cuidadosos en sus vínculos, mientras que otros podrán experimentar un golpe de suerte en el plano sentimental o profesional.

Mercurio retrógrado sacude el amor y la suerte de estos 5 signos

mercurio retrogrado 3

Los 3 signos que sentirán un golpe en el amor

Virgo

Mercurio es tu planeta regente, por lo que este tránsito impacta de lleno en tu vida. Viejas discusiones de pareja podrían volver a salir a la luz y malentendidos triviales podrían escalar. El consejo: respirar antes de responder y no tomar decisiones apresuradas.

Géminis

Con Mercurio también como regente, este período puede traer confusión y señales cruzadas en tus relaciones. Exparejas o viejas conexiones podrían reaparecer, removiendo emociones. El consejo: evaluar si esas puertas realmente conviene reabrir.

Sagitario

Tu naturaleza directa puede chocar con la sensibilidad que despierta este retrógrado. Podrías sentir distancia emocional con tu pareja o un interés romántico. El consejo: dar espacio y evitar los juicios precipitados.

amor pareja signos mercurio retrogrado

Los 2 signos que tendrán un golpe de suerte

Cáncer

A pesar de las tensiones generales, este Mercurio retrógrado podría devolverte a una persona del pasado con intenciones sinceras, o acercarte a un nuevo contacto que te brinde apoyo emocional y oportunidades.

Escorpio

La revisión que propone este tránsito te ayudará a cerrar un capítulo y abrir otro mejor. Podrías encontrar una oportunidad laboral inesperada o resolver un conflicto pendiente a tu favor.

mercurio retrogrado 2

No todos sufrirán: Mercurio retrógrado beneficiará a algunos signos en agosto

Mercurio retrógrado no es un enemigo: es una invitación a revisar, reflexionar y corregir el rumbo. Si prestás atención a las señales y mantenés la calma, incluso los desafíos pueden transformarse en oportunidades.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mercurio retrógrado Signos agosto amor signo Virgo
Notas relacionadas
Estos 5 signos recibirán un impulso único por la alineación de seis planetas en agosto 2025
Astrología: Lo que trae este finde con Mercurio retrógrado, Luna llena y Marte en Libra
Luna llena, Marte en Libra y Mercurio retrógrado: el combo astral que mueve todo este fin de semana

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar