Nai Awada contra la Tora Villar: la trató de traidora, se arrepintió y borró todo

“¿El sábado que hice? Tuve un finde muy ATR (a todo ritmo) el sábado me fui a comer hamburguesas con mi novio y con Cuki, mi perrita”, dijo Nai generando indignación en Pilar que se agarró la cara al conocer la mentira.

Luego de esto, Nai Awada lanzó un furioso descargo contra la Tora y los demás integrantes del programa Fuera de Joda, que se emite por el streaming de Telefe. Sin embargo, poco después se arrepintió y borró todo.

“Pocas veces me enojo y hablo. En este caso se equivocaron y mucho. Lugar donde trabaje y me pelotudearon una hora. Chicos vayan a estudiar, a formarse, a leer, hagan algo mejor con su tiempo que hacerle una joda a una buena mina que no jode a nadie y que fue un amor con ustedes 6 meses”, escribió, visiblemente molesta, en sus historias de Instagram.

Luego, agregó: "¿Se piensan que porque hacen streaming en Telefe tienen poder? ¿Se piensan en serio eso? Lo que sube baja. Y si no sos buena persona todo vuelve. Besos pero conmigo no se jode, a mí se me respeta”.

Y, continuó disparando contra el programa: “Fuera de joda, programa berreta, no voy nunca más y repito: no tienen talento para nada más que para armar puterio. Sean mejores personas, no forros y crezcan profesionalmente sin joder a otros. Consejo de persona que se rompe el ort* sin joder a nadie y cada día laburo más”.

“Solo voy a decir esto. Sigan haciendo su stream pedorro sin contenido alguno más que armar quilombo porque no tienen talento para otra cosa más que para estar en un reality”, arremetió.

“Pensé que eran buena gente, laburé seis meses ahí y se dan el tupé de pelotudearme cuando hace 10 años laburo en este medio, a ustedes no los conoce ni el loro. Nadie me va a reemplazar en ningún lado, hago dos programas de tv y ustedes gracias que hacen streaming y no los mira nadie”, sentenció.

Por último sumó “Gente mala en mi medo hay y mucha. Lo mejor que tengo es que al final del día sé lo buena mina que soy. Programas o gente que se piensan impunes solo por tener un micrófono que les va a durar un pedo porque solo saben hacer eso, quilombo. Le mando amor y paz pero váyanse a la mierda, todo vuelve”.

La actriz también compartió una serie de videos en su feed, donde expresaba su decepción con la Tora y cómo se sintió engañada, perodecidió eliminar todo sin explicar los motivos.