Netflix tiene la comedia romántica que enamora con su historia y apenas dura 96 minutos

Cada vez que besa por primera vez a una mujer, puede visualizar cómo será el futuro de esa relación. Ese poder le permite conocer de antemano si el vínculo tendrá un desenlace feliz o si terminará en una ruptura.

Así, sus relaciones quedaron marcadas por una particular estrategia. Javier no esperaba a que aparecieran los problemas ni a que el vínculo se deteriorara. Prefería adelantarse a los acontecimientos y terminar la relación antes de llegar al desenlace que ya había visto.

La historia dio un giro cuando Javier conoció a Lucía, personaje interpretado por Silvia Alonso. Javier se vio junto a Lucía en el futuro, casado y con hijos. Por primera vez, apareció ante él una relación que parecía tener exactamente el desenlace que siempre había buscado.

Sin embargo, la felicidad que observó también vino acompañada de un conflicto. Lucía era la novia de su mejor amigo.

Eres tú, una comedia romántica sobre el destino

Eres tú utiliza elementos propios de la comedia romántica, pero introduce una variante que modifica las reglas habituales del género.

En muchas historias de amor, los protagonistas deben descubrir si están destinados a estar juntos. Aquí ocurre algo diferente: Javier cree que ya conoce la respuesta. El conflicto está precisamente en que conocer el futuro no significa saber cómo llegar hasta él.

La película plantea de esta manera una tensión entre destino y decisiones. Javier sabe lo que podría suceder, pero cada acción que toma puede modificar las circunstancias que lo rodean.

El personaje deberá enfrentarse entonces a una situación que no puede resolver con la misma fórmula que utilizó durante años.

El elenco principal de Eres tú

Álvaro Cervantes

Silvia Alonso

Susana Abaitua

Gorka Otxoa

Pilar Castro

Fabia Castro

Ninton Sánchez

Lara Oliete

Mauro Muñiz De Urquiza

Adrián Fernández Sánchez

Una propuesta española para quienes buscan romance y humor

La película dirigida por Alauda Ruiz de Azúa combina una premisa fantástica con situaciones propias de una comedia romántica.

La producción también utiliza la capacidad de Javier para explorar una idea que atraviesa toda la trama: saber lo que sucederá no necesariamente significa tener el control.

El protagonista pasó buena parte de su vida intentando evitar el dolor mediante decisiones anticipadas. Sin embargo, cuando finalmente apareció una relación que parecía cumplir con aquello que siempre había deseado, el futuro que conoció presentó un obstáculo inesperado.

Ese es el punto en el que la historia cambia y obliga a Javier a tomar decisiones que no puede resolver simplemente mirando hacia adelante.

Mirá el tráiler oficial de Eres tú en Netflix