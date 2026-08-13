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Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al entrenamiento tras la caída en el clásico

San Lorenzo vive horas de tensión ya que la barra visitó la práctica tras la derrota con Huracán y le dejó un duro mensaje al plantel y a Pipo Gorosito.

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Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al entrenamiento tras la caída en el clásico

El clima institucional y deportivo en San Lorenzo se tornó sumamente delicado a raíz de una floja campaña que mantiene en alerta a todo el mundo azulgrana. Tras la reciente derrota en el clásico ante Huracán en el Nuevo Gasómetro, el plantel profesional recibió una fuerte visita durante la práctica de este jueves: integrantes de la barra brava se hicieron presentes en el predio para dialogar con los futbolistas y con el cuerpo técnico.

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El mensaje central de la charla estuvo enfocado en la exigencia de compromiso institucional: exigieron a los jugadores que comprendan la dimensión del club en el que están jugando y advirtieron que aquel que no quiera estar debe irse.

Cómo es la crisis deportiva de San Lorenzo y el presente de Pipo Gorosito

La tensa visita se produjo en el marco de una negativa seguidilla de malos resultados que depositaron al Ciclón en el último puesto de la Zona A del Torneo Clausura con apenas tres unidades cosechadas.

Desde la asunción de Néstor Gorosito como director técnico, el rendimiento futbolístico no repuntó: acumula tres derrotas, una victoria y un empate (este último frente a Deportivo Riestra por la Copa Argentina, resultado que decretó la dolorosa eliminación del certamen).

A raíz de este contexto, los hinchas caracterizados también mantuvieron un diálogo directo con Pipo. Los números del actual entrenador reflejan un arranque complejo: su inicio es el peor entre los últimos cinco directores técnicos que pasaron por la institución, registrando la menor cantidad de triunfos y la mayor cantidad de caídas tras sus primeros cinco partidos al frente del equipo.

Qué números dejaron los antecesores de Gorosito en el banco de San Lorenzo

La comparación estadística evidencia el agudo bajón futbolístico del Ciclón en relación a los procesos anteriores.

  • Gustavo Álvarez, el antecesor inmediato, se había mantenido invicto en sus primeros compromisos, cosechando dos victorias y tres empates.

  • Damián Ayude había conseguido un saldo de un triunfo, tres igualdades y una sola caída.

  • Miguel Ángel Russo presentaba un registro positivo de tres partidos ganados, uno empatado y uno perdido.

  • Leandro "Pipi" Romagnoli se movía en una línea similar con dos victorias, un empate y dos derrotas.

Con este panorama adverso, el futuro inmediato exige una urgente reacción futbolística para calmar las aguas y salir del fondo de la tabla en el torneo local.

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