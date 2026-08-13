Tensión en San Lorenzo: la barra visitó al entrenamiento tras la caída en el clásico

A raíz de este contexto, los hinchas caracterizados también mantuvieron un diálogo directo con Pipo. Los números del actual entrenador reflejan un arranque complejo: su inicio es el peor entre los últimos cinco directores técnicos que pasaron por la institución, registrando la menor cantidad de triunfos y la mayor cantidad de caídas tras sus primeros cinco partidos al frente del equipo.

Qué números dejaron los antecesores de Gorosito en el banco de San Lorenzo

La comparación estadística evidencia el agudo bajón futbolístico del Ciclón en relación a los procesos anteriores.

Gustavo Álvarez , el antecesor inmediato, se había mantenido invicto en sus primeros compromisos , cosechando dos victorias y tres empates.

Damián Ayude había conseguido un saldo de un triunfo, tres igualdades y una sola caída.

Miguel Ángel Russo presentaba un registro positivo de tres partidos ganados, uno empatado y uno perdido.

Leandro "Pipi" Romagnoli se movía en una línea similar con dos victorias, un empate y dos derrotas.

Con este panorama adverso, el futuro inmediato exige una urgente reacción futbolística para calmar las aguas y salir del fondo de la tabla en el torneo local.