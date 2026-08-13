La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga en agosto una prestación mensual de $419.775,93 por cada hijo alcanzado por el Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como Ley Brisa.
El beneficio está destinado a niñas, niños y adolescentes que perdieron a su madre en un femicidio o en un hecho de violencia de género. Cuáles son los requisitos y cómo iniciar el trámite.
ANSES paga hasta $419.775 mensuales por hijo: quiénes reciben este beneficio
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga en agosto una prestación mensual de $419.775,93 por cada hijo alcanzado por el Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como Ley Brisa.
El beneficio está destinado a hijos de víctimas de femicidio o de homicidio en contexto de violencia de género y busca brindar una reparación económica a quienes quedaron en una situación de especial vulnerabilidad tras el fallecimiento de su madre.
El monto de la prestación está vinculado con el haber mínimo jubilatorio del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que se actualiza de acuerdo con la movilidad previsional. Ante cada aumento de la jubilación mínima, también se modifica el importe correspondiente a la Ley Brisa.
La reparación económica está dirigida a niñas, niños y adolescentes que sean hijos de una víctima de femicidio o de un homicidio agravado por violencia de género.
El beneficio se cobra hasta los 21 años. En el caso de personas con discapacidad, la prestación puede mantenerse sin límite de edad, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.
Para acceder, se debe acreditar el vínculo con la persona fallecida y presentar la documentación correspondiente que permita comprobar las circunstancias del hecho y la situación del beneficiario.
Entre los requisitos se encuentra ser argentino o acreditar el tiempo de residencia exigido por la normativa. Además, el hecho que dio origen al beneficio debe haber ocurrido dentro del territorio argentino.
En agosto de 2026, el monto informado para la reparación económica asciende a $419.775,93 mensuales por cada beneficiario.
La particularidad de esta prestación es que su importe toma como referencia el haber mínimo jubilatorio. Por ese motivo, el valor se modifica cada vez que se aplica una actualización de las jubilaciones.
Así, una familia que tenga más de un hijo alcanzado por la Ley Brisa puede recibir una reparación económica por cada beneficiario que cumpla con las condiciones establecidas.
La reparación económica puede percibirse junto con determinadas prestaciones sociales. Entre ellas se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares correspondientes al SUAF.
También puede coexistir, cuando se cumplen los requisitos específicos, con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
De esta manera, el acceso a la reparación económica no implica necesariamente perder otras prestaciones que ya recibe el grupo familiar.
El trámite para solicitar la reparación económica se inicia de manera digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).
Durante la gestión se debe presentar la documentación necesaria para acreditar la identidad del beneficiario, el vínculo con la persona fallecida y las circunstancias del hecho.
También se requiere documentación vinculada con la causa judicial correspondiente, para que pueda verificarse que se cumplen las condiciones previstas por la Ley 27.452.
Cuando el beneficiario es menor de edad, el cobro se realiza a través de su representante o adulto responsable autorizado. Una vez alcanzada la mayoría de edad, la prestación puede pasar a cobrarse directamente por el beneficiario, según corresponda.