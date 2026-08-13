Milei y Pettovello confirmaron el bono que todos estaban esperando

ANSES y el bono de $70.000: quiénes podrán cobrarlo en septiembre de 2026

El refuerzo extraordinario de ANSES está dirigido a determinados grupos del sistema previsional argentino. La condición central para acceder al monto máximo es encontrarse dentro del nivel de ingresos establecido por el Gobierno para el pago del adicional.

Entre los principales grupos alcanzados aparecen:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes se encuentren dentro de los límites fijados.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) , entre ellas las correspondientes a invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores que no cuentan con una jubilación contributiva.

El universo de beneficiarios, por lo tanto, no está determinado solamente por la prestación que recibe una persona. También resulta determinante cuánto dinero percibe mensualmente.

Esto significa que dos titulares de una prestación similar pueden recibir diferentes montos de refuerzo si sus haberes se encuentran en situaciones distintas frente al límite establecido.

Bono completo de ANSES: quiénes pueden recibir los $70.000

El caso más sencillo corresponde a quienes se encuentran dentro del nivel mínimo de ingresos contemplado por el esquema.

En estos casos, el titular puede acceder al bono completo de hasta $70.000.

El adicional se incorpora al pago previsional mensual y representa una ayuda adicional para quienes cuentan con los ingresos más bajos. Para muchos jubilados y pensionados, el refuerzo constituye una parte importante del dinero disponible para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, servicios y transporte.

Sin embargo, es importante diferenciar entre el haber previsional y el bono extraordinario. El refuerzo no modifica de manera permanente el monto de la jubilación ni pasa a formar parte del haber base.

Se trata de un adicional que se paga bajo las condiciones establecidas para cada período.

ANSES también contempla un bono proporcional

No todos los beneficiarios que superan el haber mínimo quedan automáticamente afuera del refuerzo.

El esquema contempla una modalidad de bono proporcional, mediante la cual se abona la diferencia necesaria para alcanzar el límite establecido para acceder al beneficio.

Por eso, una persona que percibe un haber superior al mínimo puede recibir un monto inferior a los $70.000.

En términos prácticos, el mecanismo busca que el ingreso total del beneficiario se mantenga dentro del techo definido para el cobro del refuerzo. Por esa razón, el adicional se reduce a medida que aumenta el haber previsional.

Esto explica por qué no existe una única cifra que puedan cobrar todos los jubilados y pensionados alcanzados.

El monto máximo es de $70.000, pero el importe efectivo puede ser menor.

Quiénes quedan afuera del bono de $70.000 de ANSES

También existe un tercer escenario. Los titulares cuyos ingresos superen el límite establecido para el pago del refuerzo no reciben el bono extraordinario.

La diferencia resulta importante porque el adicional no funciona como un beneficio universal para todos los jubilados del país.

El criterio está vinculado al nivel de ingresos previsionales y a las condiciones fijadas para el período correspondiente.

Por eso, antes de calcular cuánto dinero se cobrará en septiembre, cada beneficiario debe observar no solamente el aumento de su haber, sino también si continúa dentro del universo alcanzado por el refuerzo.

Jubilados y pensionados deberán mirar el haber total de septiembre

Con la llegada del nuevo mes, uno de los puntos centrales para los beneficiarios será conocer cuál será el monto final que ANSES depositará.

No alcanza con observar si una persona cobra una jubilación mínima, una PNC o una PUAM. También es necesario determinar si el ingreso total se encuentra dentro de los parámetros para recibir el refuerzo y, en ese caso, qué porcentaje del adicional corresponde.

Por eso, el cálculo individual puede variar de un beneficiario a otro.

Quienes reciban el bono completo tendrán un adicional de hasta $70.000, mientras que aquellos que se encuentren en una zona intermedia podrán acceder a una suma menor.

Finalmente, quienes superen el límite de ingresos quedarán sin el refuerzo extraordinario.

El bono de ANSES y la importancia del calendario de pagos

Además del monto, los beneficiarios deberán prestar atención al calendario de pagos de ANSES correspondiente a septiembre de 2026.

Como ocurre habitualmente, las fechas de acreditación se organizan según el tipo de prestación y la terminación del DNI del titular.

La fecha concreta de cobro es especialmente relevante para jubilados y pensionados que organizan sus gastos mensuales en función del día en que reciben sus ingresos.

El haber y el refuerzo, cuando corresponda, forman parte del pago previsional correspondiente al beneficiario.

Por eso, revisar la fecha asignada y consultar posteriormente el movimiento de la cuenta bancaria permite verificar que el importe depositado coincida con el beneficio correspondiente.

Qué puede pasar con el bono en los próximos meses

El futuro del refuerzo extraordinario dependerá de las decisiones que adopte el Gobierno respecto de su monto y continuidad.

El principal interrogante está relacionado con la diferencia entre la evolución de los haberes y el valor fijo del adicional.

Mientras el bono permanezca en $70.000, cada nueva actualización de las jubilaciones hará que el refuerzo represente una proporción menor del ingreso previsional.

Esta situación abre nuevamente el debate sobre la necesidad de actualizar el monto del adicional o establecer un mecanismo que permita acompañar la evolución de los haberes.

Por el momento, para septiembre de 2026 el dato central es que el refuerzo máximo continúa establecido en $70.000, con diferentes modalidades de acceso según el ingreso de cada titular.

ANSES: las tres situaciones posibles para septiembre de 2026

De cara al próximo calendario, el escenario puede resumirse en tres situaciones.

Bono completo: los titulares que se encuentren dentro del nivel mínimo establecido podrán recibir hasta $70.000 adicionales.

Bono proporcional: quienes tengan ingresos superiores al nivel mínimo, pero todavía se encuentren dentro del esquema, podrán recibir una suma menor calculada para alcanzar el límite previsto.

Sin bono: aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen el máximo establecido quedarán excluidos del refuerzo.

La clave, entonces, estará en el haber mensual que cobre cada persona y en los parámetros vigentes para septiembre.

Para los sectores previsionales de menores ingresos, el adicional continúa siendo una ayuda relevante, aunque su peso económico es actualmente muy diferente al que tenía cuando comenzó a implementarse.