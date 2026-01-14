En vivo Radio La Red
No tires las pilas que no usás en tu casa, tenés un tesoro para reciclar: cómo hacerlo de forma creativa

Si tenés pilas acumuladas en casa, tenés un tesoro y casi nadie lo aprovecha. Esta idea creativa revela por qué no deberías tirarlas y cómo transformarlas de forma segura.

No tires las pilas que no usás en tu casa

No tires las pilas que no usás en tu casa, tenés un tesoro para reutilzar: cómo hacerlo de forma creativa. (Foto: Archivo)

Si tenés pilas guardadas en tu casa, tenés un tesoro, aunque durante años se las haya tratado como simples residuos. En miles de hogares terminaron olvidados en cajones, frascos o bolsas, a la espera de ser descartados. Sin embargo, detrás de su apariencia inofensiva, esconden materiales valiosos, un enorme potencial creativo y una oportunidad concreta para reducir el impacto ambiental desde tu hogar.

La acumulación de pilas sin uso fue un hábito común. Se guardaron "por las dudas", se postergó su descarte y, en la mayoría de los casos, nunca se supo qué hacer con ellas. Lo que sí quedó claro con el tiempo fue que tirarlas a la basura común generó consecuencias graves para el suelo y el agua.

Frente a ese escenario, surgieron alternativas responsables que no solo evitaron la contaminación, sino que además permitieron resignificar estos objetos cotidianos.

Pilas gastadas 2

Lo que tenés que revisar antes de reutilizar pilas en casa

No todas las pilas sirvieron para este tipo de proyectos. Los expertos insistieron en que la seguridad debía ser siempre la prioridad. Antes de pensar en cualquier manualidad, fue fundamental revisar el estado físico de cada unidad.

Las pilas sulfatadas, dañadas, oxidadas o con fugas no debieron reutilizarse bajo ningún punto de vista. En esos casos, la única opción segura fue llevarlas a un punto oficial de reciclaje. Solo las pilas descargadas pero visualmente intactas resultaron aptas para usos decorativos.

También se recomendó manipularlas con guantes, evitar el contacto prolongado con la piel y trabajar en ambientes ventilados. Estas precauciones simples marcaron la diferencia entre una experiencia creativa segura y un riesgo innecesario.

Reciclaje creativo: la idea que transformó pilas viejas en decoración

Entre las múltiples propuestas que circularon en comunidades de reciclaje, una destacó por su sencillez, estética y funcionalidad. Se trató de un porta-lápices decorativo de estilo industrial, ideal para escritorios, bibliotecas o talleres creativos.

Este objeto no solo reutilizó pilas gastadas, sino que además aportó carácter y personalidad a los espacios. Su apariencia metálica, combinada con líneas simples, lo convirtió en una pieza llamativa sin necesidad de grandes conocimientos técnicos.

La idea se popularizó porque no requirió herramientas complejas ni materiales costosos. Con elementos que muchas personas ya tenían en casa, fue posible crear un objeto útil y con identidad propia.

Pilas gastadas 3

Materiales necesarios para el proyecto

Antes de comenzar, se recomendó reunir todos los elementos para trabajar de forma ordenada:

  • 10 a 15 pilas AA o AAA usadas, en buen estado y sin corrosión
  • Un tubo de cartón resistente, como los de papel aluminio o cocina
  • Silicona caliente o pegamento epóxico de buena calidad
  • Pintura en spray o acrílica, preferentemente en tonos metálicos, negro o cobre
  • Una base de madera o cartón grueso
  • Guantes y mascarilla para una manipulación segura
  • Lija fina, de uso opcional
  • Barniz en spray para el sellado final, también opcional

Cada uno de estos materiales cumplió una función clave para garantizar estabilidad, durabilidad y un acabado prolijo.

Paso a paso: cómo hacer una decoración con pilas recicladas

Primero, limpiá las pilas con un paño seco. Este paso fue esencial para eliminar polvo o restos superficiales. Si alguna conservó etiquetas deterioradas, se aconsejó retirarlas o lijarlas suavemente para lograr un aspecto más uniforme.

Luego, llegó el momento del color. Para quienes buscaron un acabado más sofisticado, se recomendó pintarlas con spray metálico o pintura acrílica. El secado completo fue indispensable antes de continuar, ya que cualquier manipulación prematura podía arruinar el resultado.

Pilas gastadas 4

Después, se cortó el tubo de cartón a una altura aproximada de 10 a 12 centímetros. Esa medida resultó ideal para lápices, biromes o pinceles. A continuación, se pegaron las pilas en posición vertical alrededor del tubo, una junto a la otra, hasta cubrir toda la superficie. De esta manera, se creó una especie de muro cilíndrico con estética industrial.

El siguiente paso consistió en fijar la base. Se pegó el círculo de cartón o madera en la parte inferior del tubo, asegurándose de que quedara bien centrado y estable. Este detalle fue clave para evitar que el porta-lápices se volcara con el uso diario.

Finalmente, una vez armado y seco, se aplicó barniz en spray para sellar el conjunto. Este último paso aportó protección, brillo y una mayor durabilidad al objeto terminado.

Otras ideas para reutilizar pilas gastadas con estilo

El porta-lápices no fue la única alternativa posible. Con un poco más de creatividad, las pilas viejas encontraron nuevos usos decorativos en distintos rincones del hogar.

Pilas gastadas 5

Algunas personas crearon marcos de fotos con pilas incrustadas, ideales para ambientes modernos o de inspiración industrial. Otros optaron por figuras decorativas, como árboles de Navidad o esculturas abstractas, que se convirtieron en protagonistas durante fechas especiales.

También surgieron porta-velas pequeños, donde las pilas rodearon un vaso de vidrio resistente al calor. En estos casos, se destacó la importancia de no permitir el contacto directo con la llama y de usar velas LED como alternativa segura.

Cada una de estas propuestas compartió un mismo objetivo: demostrar que los residuos electrónicos podían resignificarse sin perder de vista la responsabilidad ambiental.

