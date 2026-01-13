Drama en Pinamar: un nene de 8 años lucha por su vida tras un violento choque en La Frontera

El hombre había salido minutos antes desde el interior de La Frontera a bordo de un UTV CAN-AM, en el que viajaba junto al menor. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo terminó involucrado en una colisión con una camioneta Amarok y con otro UTV CAN-AM negro y rojo, conducido por una mujer de 25 años.

Hospital de Pinamar

Maniobras de reanimación en el lugar

La gravedad de la situación quedó en evidencia de inmediato. El nene de 8 años no respondía, por lo que en el lugar se iniciaron maniobras de reanimación. Según se informó, una médica que circulaba ocasionalmente por la zona fue clave en los primeros minutos, hasta la llegada del personal sanitario y de una ambulancia.

“Se le realizaron tareas de reanimación y fue derivado en ambulancia al hospital zonal en estado grave”, señalaron fuentes del operativo. El menor fue entubado y trasladado de urgencia al Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea, donde ingresó directamente al área de terapia intensiva.

En paralelo, otro conductor arribó al lugar acompañado por dos niñas, quienes también habían resultado heridas en el choque. Las menores presentaban traumatismos, pero se encontraban conscientes y fueron trasladadas al hospital por sus propios familiares. Los adultos involucrados sufrieron lesiones leves y se encontraban fuera de peligro.

Un cuadro crítico y cirugías de urgencia

Ya en el hospital, el panorama se confirmó como extremadamente delicado. El niño de 8 años presentaba una lesión severa en el hígado, además del traumatismo craneal. Fue sometido a una cirugía de urgencia para realizar un taponamiento quirúrgico, con el objetivo de contener una hemorragia interna.

“El paciente permanece internado en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado. Deberá ser intervenido nuevamente cuando su estado lo permita”, indicaron fuentes médicas. Por el momento, no está en condiciones de ser trasladado a un centro de mayor complejidad, debido a la inestabilidad de su cuadro.

La familia del menor permanece acompañándolo en el hospital, mientras la comunidad de Pinamar sigue con atención cada parte médico. Según trascendió, el niño y el adulto que lo acompañaba se encontraban de vacaciones y son oriundos del partido bonaerense de Moreno.

Investigación en curso y escena preservada

Tras el accidente, la zona del choque fue preservada por las autoridades para permitir la realización de pericias. Personal policial, agentes de tránsito y efectivos del operativo de prevención trabajaron de manera coordinada para asegurar el lugar, asistir a los heridos y ordenar la circulación.

La causa fue caratulada como “lesiones culposas”, según consta en la documentación judicial. La investigación apunta ahora a determinar cómo se produjo la colisión, la dinámica de los vehículos involucrados y si alguno de ellos circulaba fuera de las normas permitidas dentro del predio.

En La Frontera de Pinamar, el uso de UTV y otros vehículos recreativos está sujeto a regulaciones específicas, especialmente durante la temporada alta, cuando la circulación se intensifica y conviven turistas, familias y peatones. El episodio volvió a poner en debate las condiciones de seguridad y los controles en la zona, un reclamo que suele resurgir tras cada accidente grave.