Policiales
Córdoba
Investigación

Se encontró con un hombre por Facebook y desapareció: su familia teme lo peor

La mujer salió de su casa en Córdoba para encontrarse con un hombre que conoció por Facebook y, desde entonces, su paradero es desconocido.

Tania Suárez

Tania Suárez, de 35 años, desaparecida desde el domingo tras concretar una cita pactada por Facebook

Tania Suárez, de 35 años, salió de su casa en el barrio Argüello Norte de Córdoba el domingo por la tarde para encontrarse con un hombre que había conocido a través de la aplicación de citas de Facebook. Desde ese momento, su paradero es desconocido y su familia inició una búsqueda angustiante.

A las 16:30, un Uber la pasó a buscar con destino al Parque de las Naciones. Sin embargo, según los mensajes que envió a su hija Brisa, Tania informó luego de un cambio de destino: Parque Sarmiento. Hasta ahora, su entorno desconoce dónde estuvo realmente ese día.

La única certeza es que el celular de Tania se apagó definitivamente a las 22. Antes de eso, todo lo ocurrido sigue siendo motivo de investigación debido a comportamientos que aún no cierran.

Paola, tía de Tania, aseguró que durante la jornada recibieron mensajes extraños en los que la mujer señalaba que “la persona con la que se juntó no era la misma que aparecía en la foto de la aplicación”, según explicó a El Doce TV. Luego agregó: "Trataba a la hija de 'bebé', no eran sus palabras", un detalle que aumentó las sospechas de la familia.

Brisa, la hija de 17 años, también contó: “Yo le escribí y me contestaba raro: ‘Estoy bien’, ‘No se preocupen’. Yo le preguntaba con quién estaba, cómo se volvía. A las 10 de la noche fue la última conversación. El celular se apagó y no supimos más nada".

Por su parte, el hermano de Tania reconoció que la mujer portaba desde hace tiempo un botón antipánico tras una denuncia contra una expareja. "Eso pasó hace mucho tiempo, cuando se lo dieron la situación se calmó. Ahora no sabemos si lo llevaba encima; tampoco podemos descartar nada", afirmó.

Por el momento, la familia recorrió hospitales, comisarías y servicios de emergencias sin resultados. También realizaron la denuncia en la Unidad Judicial N°19. La fiscalía Distrito 4 Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez, investiga la desaparición.

Tania trabaja como becaria en el CPC de Argüello y tiene cuatro hijos de 17, 14, 8 y 5 años. Mide 1,65 metros y tiene tatuajes en el brazo derecho. Al momento de desaparecer, vestía un top blanco de la marca Puma, un short azul y zapatillas negras.

