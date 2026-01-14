La inesperada confesión de Camila Homs sobre su frecuencia íntima con José Sosa en el último trimestre del embarazo

Por último, la modelo compartió uno de los datos más esperados: la fecha de nacimiento de su hija. "Tengo fecha de parto para el 29 de enero", afirmó, confirmando que la llegada de Aitana está cada vez más cerca.

Embed

¿La ecografía más dulce? Camila Homs mostró a su beba en camino

Camila Homs y José Sosa viven con gran entusiasmo la espera de su primera hija en común. La pareja sueña con el momento de tener en brazos a la pequeña, a quien ya decidieron llamar Aitana. Aunque ambos ya son padres por sus relaciones anteriores, esta nueva llegada representa el inicio de una etapa compartida como familia.

Fiel a su perfil de influencer y con la costumbre de mostrar cada instante de su maternidad, en las últimas horas Cami sorprendió a sus 1,3 millones de seguidores en Instagram al publicar la más reciente ecografía. Por el tiempo de gestación, se trata de uno de los estudios finales antes del nacimiento.

La imagen reflejó que todo avanza de manera excelente y, gracias a la definición que permite la tecnología actual, la expareja de Rodrigo de Paul junto a su novio pudieron observar con nitidez los rasgos de la carita de su hija. “Porfi, esa carita”, escribió Homs en la foto que compartió en sus historias, donde se la ve recostada en la camilla mientras la especialista realiza el procedimiento.

En la pantalla apareció el rostro de la beba en primer plano, con facciones visibles que incluso dieron lugar a la clásica discusión sobre si Aitana se parecerá más a mamá o a papá. Cabe mencionar que semanas atrás la modelo generó un gran debate en redes al mostrarse entrenando en el gimnasio. Y aunque aclaró que su rutina está controlada por su obstetra, las críticas y comentarios en su contra no tardaron en multiplicarse.