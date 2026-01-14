En qué parte del cuerpo Tini Stoessel se hizo el mismo tatuaje de corazones que Rodrigo De Paul

Así fue que el posteo del futbolista se llenó de comentarios y frases de buenos deseos y felicitaciones como “ese tercer corazón lo dice todo” o “se agranda la familia”. ¿Será que en breve anunciarán que hay bebé en camino?

IG Rodrigo de Paul - benteveo

Cómo despidieron el año Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Tini Stoessel eligió despedir el 2025 con un posteo especial que rápidamente despertó la emoción de sus seguidores. A modo de recap, la artista compartió una selección de fotos y videos que condensaron los momentos más significativos del año, tanto en lo profesional como en lo personal. Viajes, escenarios, instantes íntimos y sonrisas compartidas armaron una especie de álbum emocional que reflejó un período intenso y transformador en su vida.

Entre todas esas postales hubo una presencia que no pasó inadvertida: Rodrigo De Paul. Tal como muchos esperaban, el futbolista apareció en el compilado y fue una de las imágenes que más comentarios generó. El video que los mostró juntos los retrató en una escena relajada y cotidiana, cantando dentro de un auto, lejos de los flashes y las poses armadas. Un gesto simple pero contundente que volvió a confirmar el gran momento sentimental que atraviesa la pareja.

La cercanía y complicidad que se percibe en ese clip volvió a alimentar el interés del público por la relación, especialmente en un año atravesado por fuertes versiones que incluso hablaron de un posible casamiento. Sin necesidad de aclaraciones ni definiciones explícitas, la cantante dejó que las imágenes hablaran por sí solas y reforzó la idea de un vínculo consolidado.

Embed

El posteo estuvo acompañado por un texto profundo y emotivo, en el que Tini se permitió hacer un balance sincero de todo lo vivido durante el año que termina. “2025, gracias. Pude estar cerca de las personas que más amo en este mundo, hacer el show de mis sueños, y que ustedes lo hagan realidad, hacer música, crecer”, escribió, dejando ver cuánto significó este período en su recorrido personal y artístico.

En esa misma línea, sumó una reflexión aún más íntima, atravesada por las emociones: “Llorar, a veces de risa y otras de tristeza, pero por sobre todo, mirar al costado y tener a los amores de mi vida al lado“. Una frase que resonó fuerte entre sus fans y que dejó en evidencia el valor que le da a su círculo más cercano.

Pero el mensaje no terminó ahí. La cantante sorprendió al anticipar lo que se viene en su carrera y dejó una verdadera bomba para sus seguidores. “¡Ya casi 2026! Si dios quiere voy a compartirles el álbum que vengo soñando, y nos vemos en la gira!”, anunció, generando expectativa inmediata.

Finalmente, Tini cerró el posteo con una sentida declaración dirigida a quienes la acompañan desde siempre. “Les mando todo mi amor. Gracias por ser parte de mi vida, lxs amo”, escribió, sellando un cierre de año cargado de gratitud, emoción y promesas de nuevos comienzos.