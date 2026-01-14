"Mutilado": el escalofriante hallazgo de dos pescadores que sacude a una provincia entera

Denuncia por desaparición y muerte

Según informaron fuentes policiales, el hombre tenía 50 años y había sido reportado como desaparecido por su familia, que no tenía noticias de él desde las 19 del mismo día, cuando debía regresar a su domicilio. La identidad fue confirmada en el lugar por familiares: se trataba de Javier Ariel Sarmiento, tal como consignó el diario La Gaceta.

Hasta el momento, la causa no cuenta con testigos presenciales ni registros de cámaras de seguridad, lo que dificulta el avance de la investigación. Será clave el resultado de la autopsia, que permitirá determinar con precisión la causa de la muerte, el horario del fallecimiento y la naturaleza exacta de las lesiones.

tucuman

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, encabezada por el fiscal Fabián Assad, quien dispuso una serie de medidas: rastrillajes en la zona en busca de pruebas, el relevamiento completo de la escena y la intervención del Equipo Científico de Investigaciones para realizar las pericias técnicas.