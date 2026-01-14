"Mutilado": el escalofriante hallazgo de dos pescadores que sacude a una provincia entera
El hallazgo se produjo en un sector rural del paraje Guasa Rincón. Por el momento, no hay pistas sobre el culpable.
Horror: encontraron el cuerpo de un hombre con una mano mutilada y múltiples heridas
Uncrimen de extrema violencia conmociona a Tucumán. Dos pescadores que circulaban por una zona rural del paraje Guasa Rincón, en las afueras de la localidad de Aguilares, se toparon con el cuerpo sin vida de un hombre que presentabamutilaciones y múltiples heridas cortantes, especialmente en la cabeza y la nuca.
El hallazgo ocurrió cuando los hombres recorrían el sector y advirtieron la presencia de un cadáver tendido boca abajo. De inmediato dieron aviso a la Policía, que se trasladó al lugar para preservar la escena y dar inicio a la investigación.
Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre adulto, con varios cortes profundos en el cráneo y la zona cervical, y una mutilación en la mano derecha. Según los peritos, el corte en la mano era “limpio”, lo que sugiere el uso de un arma blanca y una acción deliberada.
La víctima conservaba todas sus pertenencias, por lo que los investigadores descartaron el robo como móvil principal y comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un ataque premeditado. De acuerdo con las primeras pericias, el agresor habría actuado por la espalda y con precisión, ya que no se detectaron signos de forcejeo.
Denuncia por desaparición y muerte
Según informaron fuentes policiales, el hombre tenía 50 años y había sido reportado como desaparecido por su familia, que no tenía noticias de él desde las 19 del mismo día, cuando debía regresar a su domicilio. La identidad fue confirmada en el lugar por familiares: se trataba de Javier Ariel Sarmiento, tal como consignó el diario La Gaceta.
Hasta el momento, la causa no cuenta con testigos presenciales ni registros de cámaras de seguridad, lo que dificulta el avance de la investigación. Será clave el resultado de la autopsia, que permitirá determinar con precisión la causa de la muerte, el horario del fallecimiento y la naturaleza exacta de las lesiones.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, encabezada por el fiscal Fabián Assad, quien dispuso una serie de medidas: rastrillajes en la zona en busca de pruebas, el relevamiento completo de la escena y la intervención del Equipo Científico de Investigaciones para realizar las pericias técnicas.