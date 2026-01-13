Luis Brandoni brilla en Netflix con el estreno de una nueva película de Juan José Campanella

A partir de encuentros cotidianos, ambos construyeron una amistad inesperada. Las charlas comenzaron como simples intercambios circunstanciales y se transformaron en discusiones profundas sobre política, recuerdos personales, la familia y los miedos que llegaron con la vejez. En ese cruce, la película exploró el valor de escuchar al otro y la posibilidad de cambiar incluso en la última etapa de la vida.

El origen teatral de la historia

Parque Lezama estuvo basada en la obra I’m Not Rappaport, escrita por el dramaturgo estadounidense Herb Gardner. La versión argentina adaptó el texto original para dialogar con la identidad local, incorporando referencias culturales, políticas y sociales propias de Buenos Aires.

Parque Lezama Netflix 1

La obra teatral se convirtió en un éxito sostenido durante años, con funciones agotadas y una recepción muy positiva por parte del público. Esa base sólida fue uno de los motivos que impulsaron su adaptación cinematográfica. La película respetó la esencia del texto original, pero utilizó los recursos del cine para ampliar la experiencia narrativa.

Luis Brandoni y un personaje hecho a medida

El personaje de Antonio Cardozo pareció construido a la medida de Luis Brandoni. Su tono irónico, su mirada crítica y su compromiso ideológico dialogaron directamente con una parte de la identidad pública del actor. Lejos de repetir fórmulas, Brandoni ofreció una interpretación madura, contenida y cargada de matices en la adaptación teatral.

En cada escena, el actor sostuvo el peso del relato junto a Eduardo Blanco, con quien logró una química que se convirtió en uno de los grandes puntos fuertes. El intercambio entre ambos fue creciendo de manera orgánica, sin golpes bajos ni exageraciones, apostando siempre a la palabra.

Parque Lezama Netflix 3

La nueva película de Juan José Campanella llega a Netflix

Para Juan José Campanella, el proyecto significó volver a un tipo de cine más austero en términos de puesta en escena, pero igual de ambicioso en lo emocional. El director prioriza los diálogos, los silencios y las miradas por sobre el movimiento constante de cámara.

Cuándo se estrena "Parque Lezama" en Netflix

Tras su paso por los cines, el estreno mundial en la plataforma quedó fijado para el 6 de marzo de 2026. Desde esa fecha, la película quedará disponible de manera global, permitiendo que audiencias de distintos países accedan a una historia profundamente local.

Parque Lezama Netflix 2

Con este lanzamiento, Parque Lezama se convirtió en una de las apuestas más fuertes del catálogo argentino del año. La plataforma reforzó así su interés por el cine nacional de autor, apostando por figuras consagradas y relatos con identidad propia.