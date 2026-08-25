La picante reacción de Sabrina Rojas a los rumores de romance entre Pepe Chatruc y Priscila Crivocapich

“Me escribió Priscila. Yo los adoro a los dos, sé que son muy amigos y si fuese verdad me pondría muy contenta por ellos porque son dos hermosas personas”, indicó Sabrina Rojas.

Y remarcó: “Priscila me llamó y me dijo ‘están diciendo esto pero es mentira’. Y yo le dije ‘no hace falta que me escribas, somos todos libres de hacer lo que tengamos ganas’”.

En ese sentido, Sabrina explicó que no quiere salir a hablar cada vez que ocurra algo con su ex: “No me vengan a preguntar cada vez que lo vean a Chatruc con una mina porque no les voy a contestar más”, aseguró.

Y en esa línea sentenció: "Cada vez que a Chatruc lo vean chapando o algo no me vengan a buscar. Se terminó, nada que ver. Por supuesto que cerré capítulo. Pero nada que ver en el sentido sino es como que el elenco se suma, cada vez más gente por la que hay que responder, basta”.

Sabrina Rojas explicó los motivos de su separación de José Chatruc

Sabrina Rojas comunicó la separación del exfutbolista José Chatruc a pocos meses de blanquear noviazgo y dio las razones en un posteo vía Instagram.

"Pasó por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció", comenzó la conductora su mensaje.

Y remarcó sobre la decisión que tomaron ambos tras una charla que mantuvieron: "Cuando las cosas se traban, no hay que forzarlas. Así lo entendimos los dos después de una linda charla".

"José es una de las personas más espectaculares que se me cruzó en estos últimos años, por eso estos meses me los guardo como un hermmoso recuerdo. Fin", destacó Sabrina Rojas sobre los buenos momentos que pasaron juntos.

En tanto, José Chatruc decidió compartir el mensje de su ex desde su cuenta en Instagram y agregó: "Nada más que agregar, sos una mujer increíble Sabri", indicó Pepe dejando en claro que el final del vínculo se dio en los mejores términos.