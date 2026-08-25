Ravier: "Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023"

Santiago Caputo continúa en la mesa política

Pese a los rumores sobre un distanciamiento de Santiago Caputo, el vocero confirmó nuevos cambios en el equipo de comunicación de Javier Milei, pero ratificó que el estratega político sigue siendo una figura importante para el Presidente y para el Gobierno.

En ese marco, fuentes de Casa Rosada confirmaron que Caputo sigue participando de la mesa política del Gabinete, que se reunía este martes desde las 13 en un encuentro comandado por Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Ravier justificó el permiso de amarre de un barco británico en Ushuaia

Por otro lado, Ravier defendió la autorización realizada por la administración del puerto de Ushuaia, intervenido por la Nación, para el amarre de un buque petrolero de bandera británica. Al respecto, deslindó la responsabilidad en el gobierno de la provincia de Tierra de Fuego e Islas Malvinas.

El funcionario aseguró que el amarre, que culminó este mismo martes, fue autorizado para "abastecimiento" y aseguró que la medida "no representa un riesgo en la pérdida de soberanía" para la Argentina.

Ravier desligó la responsabilidad del gobierno nacional, al señalar que "antes del amarre, debió ser autorizado también por el gobierno de Tierra del Fuego, ya que la monoboya es de jurisdicción provincial".

Se trata del buque VS Promise, de bandera británica y dedicado al transporte de crudo, que según había denunciado el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego había permanecido amarrado en el puerto de Ushuaia hasta este martes por autorización de la intervención del puerto.

En un comunicado oficial, el gobernador Gustavo Melella dijo que “repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido” en el puerto de Ushuaia, “actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN)”.

El punto es particularmente sensible porque Ushuaia es la capital de una provincia que incluye en su territorio a las Islas Malvinas, y la normativa legal "prohíbe todo tipo de actividad que fortalezca la posición del Reino Unido en la disputa por la soberanía".

Según la explicación de Ravier, se trata de "un tema sensible que requiere de la explicación de Cancillería". Por esa razón, señaló, se limitó a leer la respuesta y así evitar cualquier "mala interpretación".

"El barco venía de trabajar en Argentina, y la propia provincia de Tierra del Fuego. Fue el gobierno fueguino el que aprobó su paso para transportar petróleo producido en la provincia, por lo que su amarre transitorio por una cuestión logistica, para abastecimiento, no viola ninguna ley", leyó el vocero presidencial.

Según Ravier, "esa ley no aplica no en este caso, porque el buque no estaba trabajando en exploración en la cuenca Malvinas. Por eso, las autoridades nacionales permitieron el amarre y la provisión. No hay pérdida de soberanía ni violación de la ley".