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Luis Ventura bancó las siete nominadas a conducción femenina en los Martín Fierro y sorprendió al elegir a quién votaría

En una Lape Club Social, Luis Ventura fue contundente al referirse a las nominadas en la terna Mejor labor en conducción femenina.

4 may 2026, 14:25
La acusación feroz de Luis Ventura por las críticas a los Martín Fierro: Me enoja la opereta.
La acusación feroz de Luis Ventura por las críticas a los Martín Fierro: Me enoja la opereta.

La acusación feroz de Luis Ventura por las críticas a los Martín Fierro: "Me enoja la opereta".

La nueva edición de los premios de APTRA volvió a quedar en el centro de la polémica. Pero, en medio del debate, una definición de Luis Ventura se robó toda la atención: su respaldo a Wanda Nara como la mejor entre las conductoras nominadas a los Premios Martín Fierro.

Durante su paso por Lape Club Social, el ciclo conducido por Sergio Lapegüe, Ventura fue consultado sin rodeos: “¿Quién es de las siete mujeres conductoras la mejor?”. Lejos de esquivar la respuesta, disparó: “Voy a decir algo que va a generar quilombo. Yo votaría por Wanda Nara”. Una frase que no tardó en generar repercusión.

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En ese mismo intercambio, también surgieron cuestionamientos como los de Moria Casán, quien habría manifestado su desacuerdo con la presencia de Wanda entre las nominadas. Frente a eso, Ventura fue tajante: “Esas son decisiones y gustos de cada uno. Eso no está mal. Pero los que dicen que el Martín Fierro se vende. ¡Traigan pruebas!”. Y agregó, visiblemente molesto: “Me enoja la mentira y la opereta”.

A partir de allí, el foco volvió a correrse hacia las críticas más generales que rodean a la premiación. Las nominaciones generaron un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo, con cuestionamientos por ausencias llamativas y sospechas sobre los criterios de selección.

En ese sentido, Ventura apuntó contra algunos programas y figuras que, según su mirada, instalan versiones negativas sobre el premio: “Te agarran cinco o seis, te patotean, y hacen base en un piso donde ellos tienen mucho retorno”. Ante esa afirmación, Lapegüe intervino: “¿Eso hicieron los chicos de Puro Show?”, sumando más leña al fuego.

Lejos de bajar el tono, el presidente de APTRA redobló la apuesta: “Cuando tengo libre veo, a Moria, a ustedes, el programa de Pamela, para saber por dónde ir. Los puse un rato y veía que pegaban, pegaban y pegaban”. Así, dejó en claro su incomodidad frente a lo que considera ataques sistemáticos hacia la organización que encabeza.

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¿Cuándo y dónde será la entrega de los premios Martín Fierro?

La ceremonia principal de los Premios Martín Fierro 2026 ya tiene fecha confirmada: se realizará el lunes 18 de mayo de 2026, en una de las noches más esperadas del año para la televisión argentina.

El evento tendrá lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires, con transmisión en vivo por Telefe y la presencia de las principales figuras del espectáculo.

El conductor de la gran noche será Santiago del Moro, quien asumirá por cuarto año consecutivo la responsabilidad de comandar la fiesta.

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