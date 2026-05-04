Luis Ventura bancó las siete nominadas a conducción femenina en los Martín Fierro y sorprendió al elegir a quién votaría

En ese sentido, Ventura apuntó contra algunos programas y figuras que, según su mirada, instalan versiones negativas sobre el premio: “Te agarran cinco o seis, te patotean, y hacen base en un piso donde ellos tienen mucho retorno”. Ante esa afirmación, Lapegüe intervino: “¿Eso hicieron los chicos de Puro Show?”, sumando más leña al fuego.

Lejos de bajar el tono, el presidente de APTRA redobló la apuesta: “Cuando tengo libre veo, a Moria, a ustedes, el programa de Pamela, para saber por dónde ir. Los puse un rato y veía que pegaban, pegaban y pegaban”. Así, dejó en claro su incomodidad frente a lo que considera ataques sistemáticos hacia la organización que encabeza.

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¿Cuándo y dónde será la entrega de los premios Martín Fierro?

La ceremonia principal de los Premios Martín Fierro 2026 ya tiene fecha confirmada: se realizará el lunes 18 de mayo de 2026, en una de las noches más esperadas del año para la televisión argentina.

El evento tendrá lugar en el Hotel Hilton de Buenos Aires, con transmisión en vivo por Telefe y la presencia de las principales figuras del espectáculo.

El conductor de la gran noche será Santiago del Moro, quien asumirá por cuarto año consecutivo la responsabilidad de comandar la fiesta.