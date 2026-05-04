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Luz y gas: cómo acceder a los subsidios del Gobierno y pagar menos en mayo

En medio de nuevos aumentos en tarifas, el Gobierno mantiene el esquema de subsidios para hogares. Qué requisitos hay que cumplir, cómo anotarse y qué pasa con los descuentos en mayo 2026.

Luz y gas: cómo acceder a los subsidios del Gobierno y pagar menos en mayo

Luz y gas: cómo acceder a los subsidios del Gobierno y pagar menos en mayo

En un contexto de subas en las tarifas de luz y gas, el Gobierno nacional sostiene el sistema de asistencia para usuarios residenciales a través de los Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Este esquema permite acceder a bonificaciones en las facturas según el nivel de ingresos del hogar, con el objetivo de proteger a los sectores más vulnerables frente al impacto de los aumentos.

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Desde la Secretaría de Energía explicaron que, si bien la Argentina cuenta con recursos propios, el sistema energético mantiene una fuerte vinculación con los precios internacionales, especialmente por la importación de Gas Natural Licuado (GNL). Esto influye directamente en el costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y, en consecuencia, en las tarifas que pagan los usuarios.

Cómo acceder a los subsidios de luz y gas

Para recibir el subsidio, los usuarios deben estar inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), el sistema que clasifica a los hogares según su nivel socioeconómico.

El trámite se realiza de manera online y requiere completar una declaración jurada con datos personales, ingresos del grupo familiar y características del domicilio. Una vez registrado, el sistema determina el nivel de subsidio correspondiente.

Actualmente, los usuarios se dividen en tres grupos:

  • Nivel 1 (ingresos altos): no reciben subsidios
  • Nivel 2 (ingresos bajos): acceden a la mayor bonificación
  • Nivel 3 (ingresos medios): reciben subsidios parciales

Quienes aún no se inscribieron pueden hacerlo en cualquier momento, y también es posible actualizar la información si hubo cambios en la situación económica del hogar.

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Qué descuentos se aplican en mayo 2026

En el caso del gas, el Gobierno dispuso una medida puntual para sostener el acceso al servicio. Durante mayo, los usuarios alcanzados por el régimen SEF tendrán una bonificación extraordinaria del 25%, un refuerzo que apunta a amortiguar el impacto de los costos energéticos.

Sin embargo, este beneficio es transitorio. A partir de los meses siguientes, el esquema prevé una reducción progresiva de los subsidios, con descuentos que se ubicarán en torno al 10,67% sobre el consumo base entre mayo y julio.

Aumentos en luz y gas: cómo impactan

En paralelo al esquema de subsidios, continúan las actualizaciones tarifarias. En el caso de la electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó nuevos valores para las distribuidoras del AMBA.

Las empresas Edenor y Edesur aplicarán incrementos en el Costo Propio de Distribución (CPD), lo que se traduce en subas en las facturas tanto para usuarios con subsidios como para aquellos que no los reciben.

Estos ajustes forman parte del proceso de recomposición tarifaria y reducción gradual de subsidios, que el Gobierno impulsa en el marco de la emergencia energética.

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