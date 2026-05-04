Luz y gas: cómo acceder a los subsidios del Gobierno y pagar menos en mayo

Actualmente, los usuarios se dividen en tres grupos:

Nivel 1 (ingresos altos): no reciben subsidios

no reciben subsidios Nivel 2 (ingresos bajos): acceden a la mayor bonificación

acceden a la mayor bonificación Nivel 3 (ingresos medios): reciben subsidios parciales

Quienes aún no se inscribieron pueden hacerlo en cualquier momento, y también es posible actualizar la información si hubo cambios en la situación económica del hogar.

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Qué descuentos se aplican en mayo 2026

En el caso del gas, el Gobierno dispuso una medida puntual para sostener el acceso al servicio. Durante mayo, los usuarios alcanzados por el régimen SEF tendrán una bonificación extraordinaria del 25%, un refuerzo que apunta a amortiguar el impacto de los costos energéticos.

Sin embargo, este beneficio es transitorio. A partir de los meses siguientes, el esquema prevé una reducción progresiva de los subsidios, con descuentos que se ubicarán en torno al 10,67% sobre el consumo base entre mayo y julio.

Aumentos en luz y gas: cómo impactan

En paralelo al esquema de subsidios, continúan las actualizaciones tarifarias. En el caso de la electricidad, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) autorizó nuevos valores para las distribuidoras del AMBA.

Las empresas Edenor y Edesur aplicarán incrementos en el Costo Propio de Distribución (CPD), lo que se traduce en subas en las facturas tanto para usuarios con subsidios como para aquellos que no los reciben.

Estos ajustes forman parte del proceso de recomposición tarifaria y reducción gradual de subsidios, que el Gobierno impulsa en el marco de la emergencia energética.