Escándalo en el fútbol: un jugador abandonó el partido y acusó a su arquero de "amañar" el resultado

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Cómo respondió el arquero José Calderón ante las denuncias de corrupción

Por su parte, José Calderón, quien atajó en 44 partidos con la selección de Panamá, emitió un comunicado para defender su honor. El arquero calificó la acción como una “jugada desafortunada que derivó en un autogol” y pidió disculpas a sus compañeros y afición, asegurando que se trató de un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario.

Respecto a las gravísimas acusaciones de Herrera, Calderón fue contundente: “Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte”. Además, advirtió que se reserva el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes contra cualquier persona que pretenda afectar su honra mediante afirmaciones que considera infundadas.

Qué medidas tomó la Liga Panameña de Fútbol tras el escándalo

Dada la gravedad de las acusaciones y la viralización del "blooper", las autoridades del fútbol local decidieron intervenir de manera inmediata. La Liga Panameña comunicó que se ha abierto de oficio una investigación formal por el hecho ocurrido el pasado 2 de mayo, advirtiendo que el suceso podría comprometer seriamente la integridad de la competición.

La entidad aseguró que actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias para determinar si existió alguna irregularidad. Mientras tanto, el fútbol panameño permanece en vilo, dividido entre quienes ven un error humano y quienes, como Herrera, sostienen que el deporte ha sido manchado.