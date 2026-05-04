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Escándalo en el fútbol: un jugador abandonó el partido y acusó a su arquero de "amañar" el resultado

Un insólito autogol del arquero provocó que su compañero dejara la cancha antes del pitazo final y lanzara acusaciones directas de arreglo de partidos en redes sociales. Los detalles.

Escándalo en el fútbol: un jugador abandonó el partido y acusó a su arquero de amañar el resultado

El fútbol de Panamá atraviesa horas de profunda crisis tras los eventos ocurridos en el encuentro entre Alianza FC y Sporting San Miguelito. Lo que debió ser una jornada deportiva terminó en un escándalo de proporciones legales después de que el delantero Gustavo Herrera acusara públicamente a su compañero de equipo, el arquero José Calderón, de amañar el partido que finalizó con una derrota 3-2 para su club en el último minuto.

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El detonante fue una "jugada rarísima" —según los relatores de la transmisión oficial— en la que Calderón, un histórico de la selección de Panamá, terminó introduciendo la pelota en su propio arco tras un error insólito. La reacción de Herrera fue inmediata: abandonó la cancha antes de tiempo con visibles gestos de fastidio, una secuencia que se volvió viral y despertó las primeras sospechas sobre la integridad del encuentro.

¿Qué dijo Gustavo Herrera sobre las acusaciones de amaño contra José Calderón?

Poco después del partido, Herrera utilizó su cuenta de Instagram para publicar mensajes incendiarios. Sin vueltas, el atacante señaló directamente al guardameta: “José Calderón es un puto amañador de partidos y son muchos más”, escribió. El jugador manifestó su tristeza por lo que considera una mancha al deporte y cuestionó el ejemplo que Calderón, por su experiencia, le brinda a los más jóvenes.

En su descargo, Herrera fue tajante al pedir que quienes dañan la disciplina den un paso al costado: “Los que están manchando el deporte háganse a un lado y dedíquense a otra cosa”, sentenció, subrayando que hay muchos futbolistas que se esfuerzan para cumplir el sueño de jugar en el exterior mientras otros supuestamente afectan la transparencia de la liga.

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Cómo respondió el arquero José Calderón ante las denuncias de corrupción

Por su parte, José Calderón, quien atajó en 44 partidos con la selección de Panamá, emitió un comunicado para defender su honor. El arquero calificó la acción como una “jugada desafortunada que derivó en un autogol” y pidió disculpas a sus compañeros y afición, asegurando que se trató de un error estrictamente deportivo y de carácter involuntario.

Respecto a las gravísimas acusaciones de Herrera, Calderón fue contundente: “Rechazo de manera categórica cualquier intento de vincular esta jugada con conductas contrarias a la integridad del deporte”. Además, advirtió que se reserva el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes contra cualquier persona que pretenda afectar su honra mediante afirmaciones que considera infundadas.

Qué medidas tomó la Liga Panameña de Fútbol tras el escándalo

Dada la gravedad de las acusaciones y la viralización del "blooper", las autoridades del fútbol local decidieron intervenir de manera inmediata. La Liga Panameña comunicó que se ha abierto de oficio una investigación formal por el hecho ocurrido el pasado 2 de mayo, advirtiendo que el suceso podría comprometer seriamente la integridad de la competición.

La entidad aseguró que actuará con la máxima rigurosidad y llevará la investigación hasta sus últimas consecuencias para determinar si existió alguna irregularidad. Mientras tanto, el fútbol panameño permanece en vilo, dividido entre quienes ven un error humano y quienes, como Herrera, sostienen que el deporte ha sido manchado.

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