La decisión de Adabel Guerrero tras el duro comunicado de Martín Lamela y los rumores de nuevo romance

Después de casi 20 años juntos, Adabel Guerrero y Martín Lamela se separaron después de que se conocieran las primeras versiones de crisis desde el programa LAM (América Tv).
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Se conoció cuál es la postura que tomó Adabel Guerrero después del descargo de Martín Lamela confirmando la separación y los rumores que la involucran a un empresario del rubro automotriz.
Después de casi 20 años juntos, Adabel Guerrero y Martín Lamela se separaron después de que se conocieran las primeras versiones de crisis desde el programa LAM (América Tv).
Fue Pepe Ochoa quien tiró la bomba informativa al aire sobre los motivos que habrían derivado en la separación de la pareja, quienes tienen una hija en común.
"Me cuentan que Adabel tuvo un traspié con una persona, con un hombre, y a partir de eso Martín se enteró. Obviamente Martín está muy triste y a raíz de esto ella está buscando mudarse a Capital, para estar más cerca", comentó el panelista.
Lo cierto es que hace unos días el propio Martín Lamela decidió romper el silencio y a través de un posteo en su cuenta de Instagram reconoció la separación de Adabel y marcó las decisiones que tomó ella y que rompieron la confianza de la pareja.
Hace unas horas, en el ciclo Puro Show (El Trece), Pampito indicó que la actriz de Sex ya tendría hace dos meses una nueva pareja: Rodrigo Alenaz, empresario vinculado al rubro automotriz, quien acompañaría en cada función a la artista y se muestran juntos.
El vínculo habría nacido después de que Valeria Archimó los habría presentado. "Es infrenable, ellos ya están mostrándose por todos lados juntos", aseguró el conductor.
En ese contexto, PrimiciasYa se contactó este lunes con Adabel Guerrero, quien evitó responder acerca de los rumores de un nuevo romance y aclaró que en las próximas horas hablará del tema desde las redes sociales donde brindará un descargo.
"Por la noche (lunes) voy a estar subiendo un descargo a mi Instagram y va a ser lo único que voy a decir", le confió la artista a este medio sobre la vía en la que se referirá a las versiones en torno a su separación de Martín Lamela.
Martín Lamela decidió compartir un profundo posteo en su cuenta de Instagram para confirmar la separación de Adabel Guerrero y dar su versión de lo sucedido.
"No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, queria aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos mas de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó", comenzó el empresario.
Y destacó sobre los motivos de la ruptura: "En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja".
"Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa", remarcó Martín Lamela.
Y cerró con un especial pedido dirigido a los medios: "Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias!", finalizó.