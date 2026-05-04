La decisión de Adabel Guerrero tras el duro comunicado de Martín Lamela y los rumores de nuevo romance

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Hace unas horas, en el ciclo Puro Show (El Trece), Pampito indicó que la actriz de Sex ya tendría hace dos meses una nueva pareja: Rodrigo Alenaz, empresario vinculado al rubro automotriz, quien acompañaría en cada función a la artista y se muestran juntos.

El vínculo habría nacido después de que Valeria Archimó los habría presentado. "Es infrenable, ellos ya están mostrándose por todos lados juntos", aseguró el conductor.

En ese contexto, PrimiciasYa se contactó este lunes con Adabel Guerrero, quien evitó responder acerca de los rumores de un nuevo romance y aclaró que en las próximas horas hablará del tema desde las redes sociales donde brindará un descargo.

"Por la noche (lunes) voy a estar subiendo un descargo a mi Instagram y va a ser lo único que voy a decir", le confió la artista a este medio sobre la vía en la que se referirá a las versiones en torno a su separación de Martín Lamela.

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El firme comunicado de Martín Lamela sobre su separación de Adabel Guerrero

Martín Lamela decidió compartir un profundo posteo en su cuenta de Instagram para confirmar la separación de Adabel Guerrero y dar su versión de lo sucedido.

"No soy una persona de los medios pero a raíz de la información que circula en la prensa, queria aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos mas de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó", comenzó el empresario.

Y destacó sobre los motivos de la ruptura: "En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja".

"Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa", remarcó Martín Lamela.

Y cerró con un especial pedido dirigido a los medios: "Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias!", finalizó.