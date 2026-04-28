Por qué sentís que todo te cuesta más en estos días y qué dice la astrología al respecto

Tauro propone algo distinto: construir en lugar de reaccionar. Y eso implica sostener procesos, tolerar tiempos más largos y aceptar que no todo se define en el momento.

Desde el tarot, este período puede vincularse con cartas como el Caballero de Pentáculos, que avanza lento pero seguro, y el Colgado, que habla de pausas necesarias para cambiar la perspectiva. Ninguna de estas energías es cómoda si se busca rapidez, pero ambas son fundamentales para generar estabilidad.

Por qué se siente como un peso

La incomodidad aparece porque hay una inercia que todavía viene del impulso anterior. Hay una parte que quiere avanzar rápido, resolver, definir. Pero la energía actual no responde a ese ritmo.

Entonces aparece la fricción. No porque algo esté mal, sino porque hay una desalineación entre lo que se quiere hacer y lo que el contexto energético permite sostener.

Esa fricción se traduce en sensación de esfuerzo, de lentitud, de dificultad para concretar. Pero en realidad, es un ajuste.

Lo que este momento viene a mostrar

Cuando todo cuesta más, muchas veces es porque algo necesita ser revisado. No necesariamente cambiado de inmediato, pero sí observado con más profundidad.

Puede ser una decisión que se viene postergando, un vínculo que no termina de definirse o una rutina que ya no funciona de la misma manera. La energía actual no oculta esas cosas, las hace más evidentes.

Y eso puede incomodar. Porque obliga a registrar lo que antes se podía evitar.

Cómo atravesar estos días sin frustrarte

La clave no está en forzar el ritmo, sino en adaptarse a él. Intentar hacer todo como antes solo aumenta la sensación de desgaste.

En cambio, registrar qué sí se puede sostener, qué necesita más tiempo y qué quizás no tiene sentido seguir empujando puede generar un cambio importante.

No es un momento para grandes decisiones impulsivas, pero sí para pequeños ajustes conscientes. Para ordenar, priorizar y elegir con más claridad.

Lo que el tarot refuerza en este momento

Si se mira desde una lógica más simbólica, este es un período de consolidación. No de expansión rápida, sino de construcción real.

Cartas como el Cuatro de Pentáculos también aparecen en este contexto, marcando la necesidad de revisar qué se está sosteniendo y desde dónde. No todo lo que se mantiene aporta estabilidad. A veces, genera estancamiento.

Por eso, el “peso” que se siente no siempre es negativo. Puede ser una señal de que algo necesita ser reconfigurado.

No todo lo lento es un problema

Hay una idea muy instalada de que avanzar rápido es avanzar mejor. Pero no siempre es así. Muchas veces, lo que se construye desde la velocidad no se sostiene en el tiempo.

Este momento propone lo contrario. Avanzar más lento, pero con mayor conciencia. Elegir mejor, aunque eso implique tardar más.

Y aunque al principio se sienta incómodo, hay algo que empieza a acomodarse.

Porque cuando dejás de empujar todo al mismo ritmo, empezás a ver qué realmente vale la pena sostener.

Y eso, aunque no sea inmediato, termina siendo mucho más claro.