Respondé estas 5 preguntas y descubrí si ese vínculo va en serio o no: la interpretación según tu signo

Las 5 preguntas clave

1. ¿Cómo es la comunicación entre ustedes?

A. Fluida, clara y constante, incluso cuando hay temas incómodos

B. Intermitente, depende del momento o del estado del otro

C. Confusa o evitativa, muchas cosas no se dicen

2. Cuando pensás en el futuro, ¿qué aparece?

A. Hay una idea compartida de continuidad

B. No está claro, pero tampoco se descarta

C. No hay proyección o se evita el tema

3. ¿Cómo te sentís la mayor parte del tiempo en ese vínculo?

A. Tranquilo/a, con cierta estabilidad emocional

B. Inseguro/a por momentos, pero con momentos buenos

C. En duda constante o con ansiedad

4. ¿Quién sostiene más el vínculo?

A. Ambos, de forma bastante equilibrada

B. Depende, hay momentos donde uno da más que el otro

C. Sentís que sos vos quien sostiene casi todo

5. Cuando hay un problema, ¿qué pasa?

A. Se habla y se intenta resolver

B. Se evita o se deja pasar

C. Genera distancia o conflicto sin resolución

Cómo interpretar tus respuestas

Mayoría A : Hay una base estable. El vínculo puede tener desafíos, pero existe una estructura que lo sostiene.

Mayoría B : Hay potencial, pero también inconsistencias. La estabilidad depende de lo que ambos estén dispuestos a construir.

Mayoría C: Hay señales claras de inestabilidad. Más que avanzar, el vínculo se sostiene en la duda o en el desgaste.

Qué significa este resultado según tu signo

Aries

Si te dio A, es un buen indicador de que encontraste un vínculo que acompaña tu energía sin frenarte. Si predominan B o C, probablemente la inestabilidad tenga que ver con la falta de acción o respuesta del otro, algo que para vos es clave.

Tauro

La estabilidad es fundamental para vos. Un resultado A refuerza esa base que necesitás. Si aparecen B o C, es probable que estés sosteniendo algo más por costumbre que por seguridad real.

Géminis

Podés adaptarte a la ambigüedad, pero eso no siempre te hace bien. Si el resultado es B o C, es importante que registres si la falta de claridad está afectando tu tranquilidad.

Cáncer

Tu forma de vincularte es profunda. Un resultado C puede impactarte más de lo que mostrás. La estabilidad, para vos, no es negociable en el largo plazo.

Leo

Necesitás sentirte elegido. Si el resultado no es A, es probable que haya algo que no te esté cerrando, aunque intentes sostenerlo desde la intensidad.

Virgo

Registrás detalles que otros pasan por alto. Si te dio B o C, seguramente ya lo habías notado. La diferencia está en qué hacés con eso.

Libra

Podés sostener vínculos incluso cuando no están equilibrados. Si el resultado no es A, es importante que revises si estás compensando más de lo que deberías.

Escorpio

Sentís todo en profundidad. Un resultado C no pasa desapercibido para vos. La estabilidad emocional es clave, incluso si el vínculo es intenso.

Sagitario

Podés tolerar cierta inestabilidad, pero no indefinidamente. Si el resultado es B, puede ser un punto de inflexión para decidir qué querés.

Capricornio

Buscás construcción real. Si no hay A, es probable que empieces a replantearte si ese vínculo tiene sentido a largo plazo.

Acuario

Podés moverte bien en lo no convencional, pero eso no significa que todo sea válido. Si el resultado es C, hay algo que necesita mayor claridad.

Piscis

Podés idealizar más de lo que registrás. Este test puede ayudarte a ver con más claridad lo que está pasando, más allá de lo que te gustaría que pase.

Lo que este test realmente revela

Más allá del resultado, hay algo importante: la estabilidad no se define por lo que se dice, sino por lo que se sostiene.

Este momento energético no acompaña tanto la ambigüedad. Lo que no tiene base empieza a incomodar más. Y esa incomodidad, aunque no sea fácil, también es una forma de claridad.

Porque en el fondo, no se trata solo de saber si el vínculo es estable.

Se trata de saber si eso que estás viviendo realmente te alcanza.