Andrea del Boca, descontrolada por la salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano: gritos, bronca y euforia total

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los momentos más comentados de la temporada con la salida de Brian Sarmiento.
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Andrea del Boca celebró de forma desbordada la salida de Brian Sarmiento de la casa de Gran Hermano Generación Dorada, con quien mantuvo una fuerte rivalidad durante toda la convivencia.
La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó uno de los momentos más comentados de la temporada con la salida de Brian Sarmiento.
El exfutbolista supo construir un perfil que dividió aguas desde el primer día: carismático para algunos, provocador para otros. Ese juego al límite generó un vínculo de amor-odio tanto con el público como dentro de la casa, donde su presencia nunca pasó desapercibida. Su salida, por eso, no fue indiferente: mientras varios compañeros se mostraron golpeados y destacaron su aporte al juego, otros no ocultaron su alivio e incluso celebraron su eliminación.
Entre quienes festejaron su partida se destacó Andrea del Boca, quien desde el inicio se posicionó en la vereda opuesta a Sarmiento. La tensión entre ambos fue creciendo semana a semana, alimentada por cruces, miradas y diferencias de estrategia. A ese enfrentamiento se sumó otro condimento clave: la mala relación de la actriz con Yanina Zilli, aliada del exfutbolista dentro del juego.
Tras el resultado, Andrea fue contundente: “El rancho está en orden ”, escribió junto al video de su festejo. Además, redobló su apoyo a Yipio con un mensaje directo: “Yipio te amo. Aguante vos ”. También destacó el gesto de la participante, que se acercó a despedir a Sarmiento pese a las diferencias, algo que la actriz valoró.
La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) del lunes 27 de abril dejó uno de los desenlaces más resonantes del ciclo: Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo expulsado de la casa. El exjugador quedó fuera tras caer en el mano a mano frente a Yipio, con quien mantenía un enfrentamiento sostenido dentro del juego.
Antes de abandonar la competencia —y con la expectativa aún abierta de un posible regreso mediante el repechaje—, Sarmiento protagonizó una íntima junto a Danelik, la influencer tucumana con la que forjó un vínculo sentimental dentro del reality. En un intercambio breve pero significativo, se acercó y le susurró unas palabras que rápidamente se viralizaron por su tono afectivo.
“Seguí jugando, rompela. Tenés que llegar a la final. Voy a estar haciendo fuerza por vos ”, fue el mensaje que le dejó, generando una inmediata reacción en su compañera.
Danelik, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas en la despedida. Entre abrazos prolongados y un beso intenso, dejó en claro el peso emocional que tenía la presencia del exfutbolista en su día a día dentro de la casa, donde se había convertido en uno de sus principales apoyos.
Más allá del costado afectivo, la eliminación también dejó al descubierto la marcada división entre los jugadores. Mientras Yipio, Manuel, Daniela y Pincoya celebraron haber eliminado a un competidor fuerte, del otro lado Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández, Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia evidenciaron su malestar por la salida.