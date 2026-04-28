Andrea del Boca, descontrolada por la salida de Brian Sarmiento de Gran Hermano: gritos, bronca y euforia total

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Qué le dijo Brian Sarmiento a Danelik tras su eliminación en Gran Hermano

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) del lunes 27 de abril dejó uno de los desenlaces más resonantes del ciclo: Brian Sarmiento se convirtió en el nuevo expulsado de la casa. El exjugador quedó fuera tras caer en el mano a mano frente a Yipio, con quien mantenía un enfrentamiento sostenido dentro del juego.

Antes de abandonar la competencia —y con la expectativa aún abierta de un posible regreso mediante el repechaje—, Sarmiento protagonizó una íntima junto a Danelik, la influencer tucumana con la que forjó un vínculo sentimental dentro del reality. En un intercambio breve pero significativo, se acercó y le susurró unas palabras que rápidamente se viralizaron por su tono afectivo.

“Seguí jugando, rompela. Tenés que llegar a la final. Voy a estar haciendo fuerza por vos ”, fue el mensaje que le dejó, generando una inmediata reacción en su compañera.

Danelik, visiblemente conmovida, no pudo contener las lágrimas en la despedida. Entre abrazos prolongados y un beso intenso, dejó en claro el peso emocional que tenía la presencia del exfutbolista en su día a día dentro de la casa, donde se había convertido en uno de sus principales apoyos.

Más allá del costado afectivo, la eliminación también dejó al descubierto la marcada división entre los jugadores. Mientras Yipio, Manuel, Daniela y Pincoya celebraron haber eliminado a un competidor fuerte, del otro lado Zunino, Yanina Zilli, Luana Fernández, Eduardo Carrera y Emanuel Di Gioia evidenciaron su malestar por la salida.