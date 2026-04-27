Escándalo total: así fue la violenta pelea de Andrea Rincón con un fisura

Sin embargo, lo que más la indignó fue lo que ocurrió después. Según contó, cuando intervino la Policía, la situación tomó un giro inesperado. "Viene el Policía y me quería detener a mí. ¿Podés creer? ¡Yo casi muero!", expresó, visiblemente molesta por la respuesta de las autoridades.

El testimonio de Andrea Rincón no solo refleja una experiencia personal extrema, sino que también vuelve a poner en debate la inseguridad y la reacción ante hechos de violencia en la vía pública. Su relato, crudo y sin filtros, deja al descubierto una situación que, por segundos, pudo haber tenido un desenlace mucho más grave.