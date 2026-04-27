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Escándalo total: así fue la violenta pelea de Andrea Rincón con un fisura

Se conocieron detalles del violento enfrentamiento de Andrea Rincón con un fisura en la vía pública.

Escándalo total: así fue la violenta pelea de Andrea Rincón con un fisura

Un relato impactante de Andrea Rincón volvió a generar conmoción y puso el foco en un episodio de extrema tensión que vivió en la vía pública. Invitada a una entrevista con Martín Cirio, la actriz reconstruyó con crudeza una pelea que, según su propio testimonio, pudo haber terminado en tragedia.

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Durante la charla, Rincón contó que todo ocurrió de manera repentina, cuando se cruzó con un hombre al que describió como un “fisura” y la situación escaló rápidamente. "Sacó un cuchillo y me dijo: 'tenés que agradecer porque si yo quiero, te mato acá'", recordó, aún conmovida por lo vivido.

Lejos de quedarse paralizada, la actriz explicó cuál fue su reacción en ese momento límite. "Ahí empecé a gritar porque dije: 'si me esuchan, y todos me miran, no me va a matar'", relató, detallando cómo intentó exponerse públicamente para evitar un desenlace fatal.

El episodio continuó con una fuerte escena de violencia física. "Terminé tirada en el asfalto y el pibe tratando de pegarme. Y le decía: '¿a quién le vas a pegar?'", agregó, describiendo la desesperación del momento y su intento de defenderse frente al ataque.

Sin embargo, lo que más la indignó fue lo que ocurrió después. Según contó, cuando intervino la Policía, la situación tomó un giro inesperado. "Viene el Policía y me quería detener a mí. ¿Podés creer? ¡Yo casi muero!", expresó, visiblemente molesta por la respuesta de las autoridades.

El testimonio de Andrea Rincón no solo refleja una experiencia personal extrema, sino que también vuelve a poner en debate la inseguridad y la reacción ante hechos de violencia en la vía pública. Su relato, crudo y sin filtros, deja al descubierto una situación que, por segundos, pudo haber tenido un desenlace mucho más grave.

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