Una nena de 6 años se tropezó con los cordones en la escuela, se golpeó contra un banco y hay conmoción por el doloroso final

La niña fue derivada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, uno de los centros pediátricos de referencia en la región. Ingresó en estado crítico, con un cuadro que generó extrema preocupación entre los profesionales médicos que la recibieron. Desde ese instante, comenzó una lucha contrarreloj para intentar estabilizarla.

Durante horas, el equipo médico desplegó todos los recursos disponibles para salvarle la vida. Sin embargo, la gravedad del traumatismo craneal sufrido terminó siendo irreversible. Finalmente, el domingo se confirmó la peor noticia: la niña falleció como consecuencia de las lesiones provocadas por la caída.

La víctima fue identificada como Luna Jazmín Miqueo Cuello, quien había celebrado su sexto cumpleaños apenas unas semanas antes, el pasado 15 de marzo. Su muerte no solo dejó devastada a su familia —integrada por Ricardo Abel Miqueo y Danisa Micaela Cuello— sino que también generó un profundo impacto en toda la comunidad escolar, que aún intenta asimilar lo ocurrido.

El dolor se multiplicó en las redes sociales, donde familiares, amigos y allegados comenzaron a compartir mensajes de despedida, recuerdos y muestras de afecto hacia la pequeña. La imagen de una niña llena de vida, en pleno inicio de su etapa escolar, se convirtió en el símbolo de una tragedia difícil de aceptar.

Frente a la magnitud del hecho, las autoridades de la institución educativa decidieron tomar medidas inmediatas. Se suspendieron las clases y se dispuso una jornada de duelo, con el objetivo de acompañar a la familia y permitir que alumnos, docentes y personal pudieran procesar lo sucedido.

A través de un comunicado oficial, la escuela expresó su pesar de manera pública. “Con profundo dolor y tristeza informamos el fallecimiento de nuestra alumna Luna Miqueo Cuello, de 1° grado D. En este momento de enorme angustia, toda la institución acompaña a su familia”, señalaron en el mensaje difundido a la comunidad educativa.

El texto también hizo hincapié en la necesidad de brindar contención emocional a quienes compartían el día a día con la menor. “Se dispondrán espacios de acompañamiento para estudiantes, docentes y familias, entendiendo la dimensión de lo ocurrido y el impacto que genera en todos nosotros”, agregaron.

Asimismo, indicaron que las actividades escolares se reanudarán una vez transcurrido el período de duelo, contemplando instancias de apoyo y reflexión. La prioridad, remarcaron, será cuidar el bienestar emocional de los alumnos, muchos de los cuales fueron testigos directos o indirectos del accidente.

El caso también generó interrogantes sobre las condiciones de seguridad dentro de los establecimientos educativos. Si bien se trató de un accidente, especialistas coinciden en que este tipo de episodios invita a revisar protocolos, infraestructura y medidas de prevención. La presencia de elementos rígidos como bancos de cemento en espacios de recreación, así como la supervisión durante los recreos, son aspectos que suelen estar en el centro del debate tras hechos de esta naturaleza.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre posibles investigaciones administrativas o judiciales vinculadas al hecho, aunque se espera que las autoridades correspondientes analicen lo sucedido para determinar si existieron responsabilidades o si se trató de un accidente imposible de prever.

Mientras tanto, el dolor sigue siendo el denominador común en Rosario. La pérdida de Luna dejó una marca imborrable en su entorno más cercano y en toda una comunidad que, de un momento a otro, se vio atravesada por una tragedia inesperada.

El silencio en los pasillos de la escuela, el patio vacío y la ausencia de una de sus alumnas más pequeñas reflejan una realidad difícil de asimilar. La historia de Luna Jazmín Miqueo Cuello se convirtió, en cuestión de horas, en un llamado de atención sobre la fragilidad de la vida y la importancia de extremar los cuidados, incluso en los entornos que deberían ser los más seguros.

A medida que pasan los días, el recuerdo de la niña seguirá presente en cada rincón de la institución, en sus compañeros de clase y en los docentes que la vieron crecer en sus primeros pasos dentro del ámbito escolar. El desafío ahora será acompañar el duelo, reconstruir la rutina y encontrar herramientas para que una tragedia así no vuelva a repetirse.