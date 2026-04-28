Detuvieron al acusado de darle brutales golpizas a su expareja en Pilar

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De acuerdo a la investigación, Balbuena y la denunciante se conocieron trabajando en una agencia de autos en Luján, de la cual él es dueño y ella socia. Mantuvieron una relación de cinco años, con tres de convivencia, hasta su separación en noviembre de 2024, aunque continuaron vinculados laboralmente.

Testimonios incorporados al expediente dan cuenta de un vínculo atravesado por maltratos, humillaciones y violencia sostenida, incluso delante de terceros. Al menos seis testigos, entre ellos compañeros de trabajo, declararon haber presenciado situaciones de agresión.

El acusado cuenta además con antecedentes judiciales, incluyendo varias denuncias por estafa y una causa previa por abuso sexual presentada por otra mujer en otra jurisdicción.

PWD4RWG5TFEFXCZ3LV5AE3LBCQ Balbuena fue detenido este martes. Se le imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas en contexto de vionecia de género.

En el marco de la causa, en enero de 2026 se realizó un allanamiento en su vivienda donde se secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros registradas a su nombre. No obstante, la víctima indicó que no fue amenazada con armas de fuego.

Las imágenes exponen escenas de extrema violencia

El caso tomó estado público el fin de semana, cuando Camila decidió hacer su denuncia en redes sociales. “Me dejó internada, con la cara destruida. Estuve una semana encerrada sin poder salir”, escribió junto a los videos que muestran las agresiones.

Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad dentro del departamento, exponen escenas de extrema violencia física. En uno de los episodios, el agresor la arroja sobre un sillón y comienza a golpearla, mientras que en otro momento la arrastra hasta la cocina, donde la zamarrea, le tira del pelo e intenta asfixiarla.

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“Hoy estoy sola y expuesta por la Justicia. Vivo con miedo, no solo por mí, sino por mi familia”, denunció la joven en su publicación, que se viralizó rápidamente y generó fuerte conmoción.

La causa avanza ahora con la detención del acusado y su próxima indagatoria, mientras la fiscalía busca consolidar las pruebas en un expediente que combina denuncias previas, testimonios y registros audiovisuales clave para el proceso judicial.