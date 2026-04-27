En medio de una crisis de nervios, Grecia Colmenares tomó una drástica decisión en Gran Hermano

En ese clima caldeado, Grecia no logró contener su enojo y decidió actuar por su cuenta. Indignada, optó por separar la parte de comida que consideraba que le correspondía, marcando un quiebre en la dinámica grupal. A los gritos, dejó en claro su postura frente a sus compañeros: "Cada uno decide lo que quiere. Yo decido que voy a comer esto con mi pollo y con mi carne", expresó mientras sostenía lo que parecía ser una bolsa de arroz.