En medio de una crisis de nervios, Grecia Colmenares tomó una drástica decisión en Gran Hermano

La tensión dentro de la casa de Gran Hermano alcanzó un nuevo punto crítico y tuvo como figura central a Grecia Colmenares, quien protagonizó un fuerte estallido en medio de una crisis de nervios que derivó en una decisión drástica.
La actriz Grecia Colmenare estalló con todo en la casa de Gran Hermano, Generación Dorada y tomó una firme determinación.
En medio de una crisis de nervios, Grecia Colmenares tomó una drástics decisión en Gran Hermano
La tensión dentro de la casa de Gran Hermano alcanzó un nuevo punto crítico y tuvo como figura central a Grecia Colmenares, quien protagonizó un fuerte estallido en medio de una crisis de nervios que derivó en una decisión drástica.
Todo se dio en un contexto de escasez: los participantes cuentan con poca mercadería luego de haber perdido la prueba semanal, lo que desató conflictos internos por la administración de los alimentos. La falta de recursos comenzó a generar discusiones cada vez más intensas, dejando en evidencia el desgaste de la convivencia.
En ese clima caldeado, Grecia no logró contener su enojo y decidió actuar por su cuenta. Indignada, optó por separar la parte de comida que consideraba que le correspondía, marcando un quiebre en la dinámica grupal. A los gritos, dejó en claro su postura frente a sus compañeros: "Cada uno decide lo que quiere. Yo decido que voy a comer esto con mi pollo y con mi carne", expresó mientras sostenía lo que parecía ser una bolsa de arroz.
Su reacción no solo sorprendió dentro de la casa, sino que también generó repercusión entre los seguidores del reality, que ven cómo la escasez empieza a impactar directamente en las estrategias y en los vínculos. La pelea por la comida, un clásico en este tipo de formatos, vuelve a ser el detonante de conflictos que escalan rápidamente.
Así, la decisión de Grecia Colmenares marca un nuevo capítulo en la convivencia, donde la tensión y el desgaste emocional parecen ir en aumento. Con los ánimos cada vez más alterados, todo indica que los enfrentamientos seguirán creciendo en una casa que ya muestra signos de quiebre.