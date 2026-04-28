El fuerte antecedente que reveló el papá de Luna, la nena de 6 años que murió en una escuela: "No la estaban..."

La noticia sacudió profundamente a Rosario, especialmente porque Jazmín era una niña muy querida por su entorno. Había celebrado su sexto cumpleaños apenas semanas antes, el pasado 15 de marzo, y cursaba primer grado. Su fallecimiento dejó una huella imborrable entre compañeros, docentes, vecinos y familiares.

Sin embargo, además del dolor, comenzaron a surgir fuertes cuestionamientos por parte de sus seres queridos. El padre de Jazmín expresó públicamente su indignación y apuntó directamente a una presunta falta de vigilancia dentro del establecimiento escolar.

En declaraciones brindadas a Telefe Rosario, el hombre recordó un antecedente reciente que, según sostuvo, ya había encendido señales de alarma. Tres semanas antes de la tragedia, la niña también había regresado del colegio con lesiones producto de otro incidente ocurrido durante actividades escolares.

“Me habían dicho que ella jugaba, que le dijera que no corra. Pero no la estaban viendo. Como adulto tenés que estar ahí, los tenés que controlar”, manifestó con profundo dolor, dejando entrever que, a su entender, existió negligencia en el cuidado de los menores.

Las palabras del padre resonaron con fuerza, ya que ponen el foco en la responsabilidad institucional sobre la supervisión de niños pequeños durante horarios escolares, especialmente en espacios recreativos donde los accidentes pueden ocurrir con rapidez.

El reclamo familiar abrió múltiples interrogantes:

¿Había suficiente personal controlando el recreo?

¿El patio escolar contaba con medidas adecuadas de seguridad?

¿Se podrían haber evitado las consecuencias fatales con una intervención más rápida o preventiva?

Mientras la investigación avanza para determinar eventuales responsabilidades, la tragedia reavivó preocupaciones sobre la seguridad en escuelas públicas y privadas de todo el país.

La comunidad educativa de la Escuela Islas Malvinas N° 117 también quedó profundamente golpeada. Padres, docentes y alumnos expresaron su tristeza ante una pérdida imposible de asimilar. Durante las últimas horas, se multiplicaron las muestras de apoyo a la familia, así como pedidos de esclarecimiento sobre las circunstancias exactas del accidente.

La muerte de Jazmín no solo representa una tragedia familiar, sino también un llamado urgente a revisar protocolos escolares, infraestructura y sistemas de supervisión infantil.

Especialistas en educación y seguridad escolar remarcan que, aunque las caídas en recreos son situaciones relativamente frecuentes, la presencia constante de adultos responsables resulta esencial para minimizar riesgos y actuar con rapidez.

En establecimientos donde asisten niños de corta edad, la vigilancia activa es considerada una herramienta fundamental para prevenir accidentes graves. Esto incluye controlar juegos bruscos, verificar condiciones del espacio físico y atender posibles riesgos cotidianos, como cordones sueltos, superficies duras o mobiliario peligroso.

El caso de Rosario pone en evidencia cómo un instante puede transformarse en una tragedia irreversible.

La historia de Jazmín conmovió a miles de personas, no solo por su corta edad, sino porque su fallecimiento ocurrió en un entorno que debía garantizar protección. La indignación de su familia refleja el dolor de perder a una hija en circunstancias inesperadas y, al mismo tiempo, la necesidad de encontrar respuestas.

Por estas horas, el nombre de Jazmín Miqueo Cuello Luna se convirtió en símbolo de una discusión más amplia sobre el cuidado infantil, la responsabilidad escolar y la prevención.

Mientras Rosario llora su partida, su familia exige justicia y respuestas claras para comprender qué falló y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La pérdida de una niña de apenas seis años deja una herida profunda, imposible de reparar, y un reclamo social cada vez más fuerte: garantizar que las escuelas sean espacios verdaderamente seguros para todos los chicos.