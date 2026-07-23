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Netflix arrasa con su nueva serie coreana y es el romance perfecto para los fans del K-drama

Esta nueva serie coreana llegó a Netflix con una historia que mezcla romance, misterio y fantasía en una de las apuestas más esperadas del año.

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Netflix arrasa con su nueva serie coreana y es el romance perfecto para los fans del K-drama. (Foto: Archivo)

Netflix arrasa con su nueva serie coreana y es el romance perfecto para los fans del K-drama. (Foto: Archivo)

"Muertos de amor" es una de las grandes apuestas de Netflix para los amantes de los dramas coreanos. La serie combina romance, misterio, comedia y elementos sobrenaturales en una historia protagonizada por una mujer capaz de ver fantasmas y un fiscal decidido a resolver crímenes sin explicación. Un encuentro inesperado cambiará por completo el destino de ambos y dará inicio a una alianza tan caótica como emocionante.

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La miniserie, conocida internacionalmente como Spooky in Love y titulada originalmente Ossakhan Yeonae, debutó en la plataforma el 18 de julio de 2026. Además de reunir a un destacado elenco, adapta una popular película surcoreana estrenada en 2011, llevando esa historia a un formato televisivo con nuevos personajes, más desarrollo y una trama llena de enigmas.

De qué trata "Muertos de amor", la serie coreana en Netflix

Según el adelanto oficial de Netflix: "Después de descubrir que un roce entre ellos los convierte en un dúo poderoso, una heredera que puede ver fantasmas y un fiscal estrella se lanzan a resolver misterios juntos".

Una historia donde el romance y el misterio se cruzan

La protagonista de Muertos de amor es Cheon Yeo-ri, interpretada por Park Eun-bin. Se trata de la heredera de un poderoso conglomerado empresarial y directora ejecutiva de un hotel. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito esconde un secreto que condiciona toda su vida: posee la capacidad sobrenatural de ver fantasmas.

Cada noche debe convivir con espíritus de personas que murieron de manera injusta. Esa habilidad, lejos de convertirse en una ventaja, la obliga a enfrentarse constantemente a situaciones aterradoras que alteran su rutina.

Por otro lado aparece Ma Kang-uk, personaje interpretado por Yang Se-jong. Es un fiscal apasionado por la justicia que dedica gran parte de su carrera a investigar asesinatos que nunca fueron resueltos. Aunque se muestra racional y escéptico, siente un profundo temor hacia cualquier fenómeno relacionado con los espíritus.

Todo cambia cuando ambos se rozan accidentalmente. Ese simple contacto provoca un fenómeno inesperado: Kang-uk comienza a compartir la capacidad de comunicarse con los muertos. Desde ese momento, sus vidas quedan completamente conectadas.

Una adaptación basada en una exitosa película

La nueva producción de Netflix toma como inspiración la película surcoreana Spellbound, también conocida como My Girlfriend Can See Ghosts. Ese largometraje fue estrenado en 2011 y estuvo protagonizado por Son Ye-jin y Lee Min-ki.

La serie conserva la esencia sobrenatural y romántica de la película original, aunque desarrolla una historia mucho más extensa gracias al formato televisivo.

Los nuevos episodios profundizan en la evolución de los personajes, presentan distintos casos de investigación y amplían el universo donde conviven vivos y espíritus.

El elenco que acompaña a Park Eun-bin y Yang Se-jong

  • Park Eun-bin
  • Yang Se-jong
  • Ong Seong-wu
  • Jo Hye-joo
  • Kim Do-wan
  • Ye Soo-jung
  • Cha Mi-kyeong
  • Lee Jun-hyeok
  • Baik Ji-won
  • Lee Chang-hoon

Cuántos capítulos tiene "Muertos de amor"

La primera temporada de Muertos de amor cuenta con un total de 12 episodios.

Ese formato permite desarrollar con mayor profundidad tanto las investigaciones criminales como la evolución sentimental entre los protagonistas.

Cuándo y dónde ver "Muertos de amor"

La serie llegó oficialmente a Netflix el sábado 18 de julio de 2026. Los suscriptores de la plataforma ya pueden acceder para ver los primeros dos episodios disponibles del drama coreano.

En Corea del Sur, la producción también forma parte de la programación del canal tvN, donde comenzó su emisión durante el mismo fin de semana de su estreno internacional.

Con su combinación de romance, misterio y humor, Muertos de amor busca convertirse en una de las producciones coreanas más comentadas de Netflix durante este año, ofreciendo una historia donde los casos sin resolver y los sentimientos inesperados avanzan de la mano.

Mirá el tráiler oficial de "Muertos de amor" en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena "Muertos de amor", una serie coreana que fusiona romance, misterio y fantasía.
  • La trama sigue a una heredera que ve fantasmas y un fiscal escéptico, adaptando una popular película surcoreana.
  • Disponible en Netflix desde el 18 de julio de 2026, la miniserie cuenta con 12 episodios.
Resumen generado por Thinkindot AI
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