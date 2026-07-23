Netflix: si te gustó "Entrevías" con José Coronado y Luis Zahera, esta es tu próxima serie española

La trama está ambientada en la España de la década de 1960. Allí vive María Rodríguez, una joven andaluza cuya vida cambió por completo tras la muerte de su padre. Desde ese momento asumió la responsabilidad de cuidar a su madre y a sus hermanos, dejando de lado sus propios sueños para garantizar el bienestar de toda la familia.

Ante un futuro lleno de incertidumbre, María toma una decisión que modificará su destino. Acepta casarse con un importante terrateniente de La Mancha, convencida de que ese matrimonio permitirá asegurar la estabilidad económica de sus seres queridos.

Lo que parecía ser el comienzo de una nueva etapa pronto se transforma en un escenario completamente inesperado.

Un matrimonio que esconde un gran secreto

Después de abandonar su pueblo natal y trasladarse a La Mancha, María descubre que la realidad no es la que le habían prometido.

La joven esperaba casarse con Ramón, un reconocido terrateniente de mayor edad. Sin embargo, al llegar comprende que el verdadero esposo es Manuel, el joven sobrino de Ramón, un hombre de carácter fuerte y personalidad dominante con quien deberá convivir desde ese momento.

Ese inesperado giro altera por completo sus planes y da inicio a una relación marcada por los conflictos, las diferencias y los constantes desafíos.

El regreso del amor que nunca olvidó

Mientras intenta adaptarse a su nueva vida, el pasado vuelve a hacerse presente.

José, el gran amor de María, regresa después de haber emigrado años atrás a Alemania en busca de trabajo. Su aparición reabre sentimientos que nunca desaparecieron y coloca a la protagonista frente a un dilema que cambiará nuevamente el rumbo de su historia.

A partir de ese momento, la serie combina romance, drama familiar y decisiones personales que mantienen el interés capítulo tras capítulo.

Un drama de época que atrapó a los espectadores

Uno de los aspectos más destacados de Entre tierras es su cuidada ambientación. La producción recrea con detalle la vida rural española de los años 60, mostrando las costumbres, las diferencias sociales y el papel que ocupaban las mujeres dentro de una sociedad profundamente tradicional.

La fotografía, el vestuario y los escenarios acompañan una narrativa donde los vínculos familiares, el sacrificio y las emociones tienen un rol fundamental.

La serie propone un relato donde cada personaje enfrenta sus propios conflictos mientras intenta encontrar un camino en un contexto lleno de limitaciones y obligaciones.

Cuántas temporadas tiene Entre tierras en Netflix

Actualmente, Entre tierras cuenta con una temporada de 10 episodios disponible, ofreciendo una historia que desarrolla con mayor profundidad la evolución de sus personajes y los distintos desafíos que atraviesan a lo largo del tiempo.

Cada episodio amplía los conflictos personales de María y de quienes la rodean, incorporando nuevos acontecimientos que mantienen el interés de la audiencia.

El elenco principal de Entre tierras

Megan Montaner

Unax Ugalde

Begoña Maestre

Clara Garrido

Carlos Serrano

Juanjo Puigcorbé

De qué trata Entrevías, la serie con José Coronado y Luis Zahera que comparan con Entre tierras

Según la descripción oficial de Netflix: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

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