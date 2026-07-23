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"A la Selección se le notó que...": la llamativa teoría de Riquelme sobre la final del Mundial 2026

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, analizó la caída de la Selección Argentina ante España y reveló cuál fue el factor determinante.

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Riquelme analizó la final del Mundial 2026.

Riquelme analizó la final del Mundial 2026.

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones y cada vez más personalidades hablan del partido. Entre las voces más destacadas apareció la de Juan Román Riquelme, presidente de Boca, que destacó a España pero remarcó que notó una fatiga poco usual en el equipo de Lionel Scaloni.

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En medio de los debates posteriores a la consagración europea, las especulaciones sobre la merma futbolística del seleccionado nacional tomaron volumen mediático. Muchas teorías conspirativas giraron en torno a la final de la Copa del Mundo en las últimas horas. La mayoría apuntan a que la Albiceleste no habría dado su máximo rendimiento contra La Roja por motivos extradeportivos. Riquelme prefirió enfocarse en un factor mucho más terrenal y natural, que tiene que ver con el físico de los jugadores.

Qué dijo Juan Román Riquelme sobre el físico de la Selección Argentina ante España

El dirigente xeneize relacionó el rendimiento en el partido decisivo con la exigencia del calendario y los pocos días de recuperación entre cada cruce.

El ídolo y dirigente del club de la Ribera argumentó su postura señalando la intensidad del formato de competencia en Norteamérica. “Es un torneo en el cual competís esos mano a mano en veinte días. Te tenés que levantar bien y jugar cada tres días. Hay jugadores que se lesionan, que están cansados. Ahora lo vivimos en la final, ¿no?“, planteó el mandamás del Xeneize en TyC Sports.

De este modo, el referente descartó las versiones de conflicto o bajo rendimiento deliberado: Román despejó todo tipo de dudas alrededor de la mencionada derrota: “A la Selección se le notó que estaba cansada. Por más que España juega de maravilla, lo hace muy bien, la verdad que hay que felicitarlos, yo creo que Argentina estaba cansada”.

Por qué sostiene Riquelme que la final hubiese sido distinta con más descanso

El exmediocampista ponderó la labor del rival pero remarcó que la falta de receso alteró el desarrollo del juego para los dirigidos por Scaloni.

El trámite del encuentro mantuvo a la Furia Roja en control de las acciones, abriendo preguntas entre los aficionados. España dominó de punta a punta la final del Mundial 2026, y sumó su segunda Copa del Mundo de la historia. Mucha gente se pregunta por qué Argentina no reaccionó para revertir el encuentro antes, una incógnita que quedará para siempre. Ante esto, el dirigente salió en defensa del plantel: “Si hubiese tenido un poco más de descanso, el partido hubiese sido otro”, defendió Juan Román Riquelme a la Selección.

El cansancio acumulado se dio tras una extensa seguidilla de compromisos continentales. Los dirigidos por Scaloni, con Messi a la cabeza, superaron el Grupo J con puntaje ideal luego de vencer a Argelia, Austria y Jordania. Tuvieron una fase eliminatoria muy sufrida, en la que superaron a Cabo Verde, Egipto y Suiza antes de protagonizar una remontada inolvidable ante Inglaterra. Finalmente, la Albiceleste cayó ante el conjunto conducido por Luis De La Fuente, desatando todo tipo de teorías conspirativas por la amplitud del desarrollo, pero encontrando en la palabra de Riquelme una explicación basada en el desgaste acumulado.

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