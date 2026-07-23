Adiós a WhatsApp: deja de funcionar en agosto para estos celulares

Esta modificación afectará principalmente a teléfonos que fueron lanzados hace más de diez años y que ya no reciben actualizaciones oficiales por parte de sus fabricantes.

Entre los modelos que perderán la compatibilidad aparecen varios equipos que durante años fueron muy populares y que todavía permanecen en uso como teléfonos secundarios o en manos de usuarios que no renovaron sus dispositivos.

Samsung

Los siguientes equipos de Samsung dejarán de poder utilizar WhatsApp una vez que entre en vigencia el nuevo requisito:

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend Lite

Aunque fueron algunos de los smartphones más vendidos de su época, todos ellos quedaron desactualizados y ya no pueden acceder a versiones recientes de Android.

Motorola

La lista también incluye algunos de los teléfonos que marcaron el regreso de Motorola al mercado de smartphones:

Moto G (primera generación)

Moto E (primera generación)

Ambos modelos fueron lanzados hace más de una década y dejaron de recibir soporte oficial hace varios años.

LG

Los dispositivos de LG también figuran entre los afectados por el cambio anunciado por WhatsApp:

Optimus G

Optimus L5

Optimus L7

Optimus F7

Lucid 2

Si bien LG abandonó el negocio de los teléfonos móviles hace algunos años, muchos de estos equipos todavía permanecen en funcionamiento.

Sony

En el caso de Sony, los modelos que perderán compatibilidad serán:

Xperia Z

Xperia Z2

Estos smartphones fueron referentes del segmento premium en su momento, aunque actualmente ya no cuentan con las actualizaciones necesarias para cumplir los requisitos de WhatsApp.

Huawei

Entre los teléfonos Huawei que quedarán fuera del soporte oficial aparecen:

Ascend Mate

Ascend G740

Ambos pertenecen a generaciones anteriores del fabricante chino y ya no pueden instalar versiones modernas del sistema operativo Android.

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Los cambios también alcanzarán a los usuarios de Apple.

WhatsApp exigirá que los dispositivos cuenten con iOS 15.1 o una versión posterior, por lo que todos los modelos incapaces de actualizarse a ese sistema operativo dejarán de ser compatibles con la aplicación.

Entre ellos sobresale el iPhone 6, además de otros equipos más antiguos que quedaron limitados a versiones anteriores del software desarrollado por Apple.

En estos casos, aunque el teléfono continúe funcionando para llamadas, mensajes de texto o algunas aplicaciones básicas, WhatsApp dejará de recibir nuevas versiones y eventualmente dejará de operar correctamente.

Por qué WhatsApp deja de funcionar en celulares antiguos

Cada actualización que desarrolla Meta incorpora nuevas herramientas, mejoras de rendimiento y sistemas de protección que requieren una mayor capacidad de procesamiento y versiones recientes del sistema operativo.

Los teléfonos antiguos presentan varias limitaciones técnicas que hacen cada vez más difícil mantener la compatibilidad.

Entre los principales motivos se encuentran:

Falta de actualizaciones de seguridad.

Mayor exposición a vulnerabilidades informáticas.

Hardware insuficiente para ejecutar nuevas funciones.

Limitaciones para implementar tecnologías modernas de cifrado.

Mayor riesgo de errores y fallas de funcionamiento.

Por esa razón, Meta decide retirar el soporte de los equipos que ya no cumplen con los estándares mínimos exigidos.

Cómo saber si tu celular seguirá siendo compatible con WhatsApp

Antes de preocuparse, los usuarios pueden verificar fácilmente la versión del sistema operativo instalada en su dispositivo.

En Android el procedimiento suele ser:

Ingresar en Configuración .

. Seleccionar Acerca del teléfono .

. Buscar el apartado Versión de Android.

En los iPhone el proceso consiste en:

Abrir Configuración .

. Pulsar sobre General .

. Ingresar en Información o Actualización de software para comprobar la versión de iOS disponible.

Si el dispositivo cumple con los requisitos mínimos, WhatsApp continuará funcionando normalmente.

Qué hacer si tu celular aparece entre los afectados

Si el teléfono figura dentro de la lista de dispositivos incompatibles, todavía existen algunas alternativas antes de perder el acceso a la aplicación.

La primera recomendación consiste en comprobar si existe alguna actualización oficial pendiente del sistema operativo. En algunos casos determinados fabricantes liberaron versiones posteriores que todavía permiten cumplir con los requisitos mínimos.

Si ya no existen nuevas actualizaciones disponibles, la única solución será migrar la cuenta a un dispositivo compatible.

Antes de hacerlo resulta fundamental realizar una copia de seguridad de todas las conversaciones para evitar la pérdida de información importante.

Cómo hacer una copia de seguridad de WhatsApp

Guardar un respaldo de los chats lleva apenas unos minutos y puede evitar inconvenientes durante el cambio de teléfono.

En Android:

Abrir WhatsApp.

Ingresar en Configuración .

. Acceder a Chats .

. Seleccionar Copia de seguridad .

. Guardar la información en Google Drive.

En iPhone:

Abrir WhatsApp.

Entrar en Configuración .

. Elegir Chats .

. Pulsar Respaldo de chats .

. Guardar la copia en iCloud.

Una vez configurado el nuevo dispositivo, bastará con iniciar sesión utilizando el mismo número telefónico y restaurar la copia para recuperar conversaciones, fotografías, videos y documentos.

Qué funciones podrían dejar de operar antes de que WhatsApp deje de funcionar por completo

Cuando un teléfono deja de recibir soporte oficial, el proceso no siempre ocurre de un día para otro.

Inicialmente, los usuarios pueden notar que ya no aparecen nuevas actualizaciones en la tienda de aplicaciones. Más adelante podrían comenzar a registrarse errores de funcionamiento, dificultades para iniciar sesión, incompatibilidades con funciones recientes e incluso problemas para enviar o recibir mensajes.

También pueden dejar de estar disponibles herramientas incorporadas en los últimos años, como algunas mejoras en videollamadas, inteligencia artificial, canales, comunidades o nuevas opciones de privacidad.

Meta busca reforzar la seguridad y optimizar el rendimiento de WhatsApp

Desde hace varios años, Meta mantiene una estrategia consistente de retirar el soporte para aquellos dispositivos que quedaron obsoletos.

El objetivo principal es fortalecer la seguridad de millones de usuarios, reducir la exposición a ataques informáticos y garantizar que la aplicación pueda seguir evolucionando con nuevas funciones sin verse limitada por hardware demasiado antiguo.

Además, concentrar el desarrollo en equipos más modernos permite mejorar la estabilidad general del servicio, optimizar el consumo de recursos y acelerar la llegada de futuras herramientas.

Aunque la medida puede resultar inconveniente para quienes aún utilizan teléfonos de generaciones anteriores, forma parte del ciclo natural de actualización tecnológica que atraviesan la mayoría de las aplicaciones móviles. Por eso, si tu celular tiene varios años de antigüedad, conviene revisar desde ahora si cumple con los requisitos mínimos de WhatsApp para evitar sorpresas cuando comiencen a aplicarse las nuevas condiciones de compatibilidad en agosto de 2026.