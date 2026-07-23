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¿Por qué el limón es tan bueno para la salud?

Rico en vitamina C, antioxidantes y ácido cítrico, el limón aporta beneficios para la digestión, el sistema inmunológico y la salud cardiovascular.

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Rico en vitamina C

Rico en vitamina C, antioxidantes y ácido cítrico, el limón aporta beneficios para la digestión, el sistema inmunológico y la salud cardiovascular.

El limón es una de las frutas cítricas más consumidas en el mundo y también una de las más valoradas por sus propiedades nutricionales. Su alto contenido de vitamina C, antioxidantes como los flavonoides y ácido cítrico lo convierten en un aliado para la salud cuando forma parte de una alimentación equilibrada.

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Especialistas destacan que su consumo regular puede favorecer distintos procesos del organismo, aunque también advierten que, por su acidez, existen situaciones en las que debe utilizarse con precaución.

Los beneficios del limón para la salud

Favorece la digestión: uno de sus principales aportes es el efecto sobre el sistema digestivo. Puede facilitar la digestión tanto en el estómago como en el intestino, además de contribuir a reducir el estreñimiento.

También estimula la producción de bilis, un líquido indispensable para la digestión de las grasas.

Contribuye al funcionamiento del sistema inmunológico: gracias a su concentración de vitamina C y antioxidantes, el limón contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunológico, ayudando al organismo a responder frente a infecciones.

Puede beneficiar la salud cardiovascular: el consumo de limón también puede favorecer la salud cardiovascular. Algunos estudios sugieren que sus compuestos antioxidantes pueden contribuir a mantener niveles saludables de colesterol LDL cuando forman parte de una alimentación equilibrada.

Además, su aporte de potasio ayuda al mantenimiento de una presión arterial saludable.

Favorece la absorción del hierro: otro de sus beneficios más conocidos es que mejora la absorción del hierro presente en los alimentos, especialmente el de origen vegetal. Por ese motivo, suele recomendarse acompañar con limón comidas que incluyen legumbres o verduras de hoja verde.

Contribuye a la producción de colágeno: la vitamina C participa en la producción de colágeno, una proteína fundamental para mantener una piel firme y saludable.

Puede ayudar a prevenir cálculos renales: el ácido cítrico favorece la presencia de citrato en la orina, una sustancia que ayuda a reducir la formación de cálculos renales de oxalato de calcio.

Cómo incorporar el limón a la alimentación

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La versatilidad del limón permite incluirlo en numerosas preparaciones. Puede utilizarse tanto el jugo como la ralladura para dar sabor a ensaladas, pescados, arroces y postres. También es habitual combinarlo con aceite de oliva, ajo y vinagre para preparar aderezos saludables.

Otra alternativa muy popular es agregar unas gotas de limón a infusiones de té verde, té negro, jengibre o cúrcuma, ya que ayuda a potenciar la absorción de algunos antioxidantes.

Además, muchas personas comienzan el día con un vaso de agua tibia con limón.

Un aspecto importante es evitar agregar el limón cuando la bebida está demasiado caliente. Los especialistas recomiendan incorporarlo cuando la infusión se encuentra por debajo de los 70 °C, ya que el exceso de calor puede inactivar parte de la vitamina C.

Qué precauciones se debe tener con el limón

Aunque el limón posee numerosos beneficios, no está exento de contraindicaciones.

Puede afectar la salud bucal: la elevada acidez de su jugo puede favorecer la erosión del esmalte de los dientes. Para reducir ese riesgo, los especialistas aconsejan beberlo con pajita o sorbete, enjuagarse la boca con agua después de consumirlo y esperar un tiempo antes de cepillarse los dientes.

Personas con problemas digestivos: quienes padecen gastritis, úlceras o reflujo gastroesofágico deberían consultar con un profesional de la salud antes de consumir limón en grandes cantidades, ya que su acidez puede agravar los síntomas.

Posibles interacciones con medicamentos: el limón puede disminuir el efecto de algunos antiácidos. Además, consumirlo junto con antiinflamatorios, como ibuprofeno o diclofenaco, podría aumentar la irritación del estómago por la combinación de sustancias ácidas.

¿Conviene tomar suplementos de limón?

Aunque existen suplementos elaborados con extracto de limón o polvo de limón liofilizado, los especialistas recomiendan priorizar el consumo de la fruta fresca, ya que permite aprovechar sus nutrientes dentro de una alimentación variada y equilibrada.

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